Pour cette nouvelle édition de notre événement virtuel, des membres de notre salle de rédaction se joignent à la discussion animée par Rose-Aimée Automne T. Morin et Marc Cassivi. Ensemble, ils reviennent sur les thèmes incontournables de l’année 2023 et plongent dans les coulisses du métier en vous dévoilant des anecdotes inédites.

Visionnez 2023 vue par La Presse :

Parmi les invités qui prennent part aux échanges en direct, on retrouve les correspondants parlementaires à Ottawa Joël-Denis Bellavance et Mylène Crête, Caroline Touzin de l’équipe d’enquête, les journalistes Léa Carrier, Katia Gagnon, Marc-André Lemieux, Dominic Tardif ainsi que le correspondant aux États-Unis Richard Hétu. De plus, les chroniqueurs Yves Boisvert, Hugo Dumas, Marie-Eve Fournier, Chantal Guy, Isabelle Hachey, Patrick Lagacé et Laura-Julie Perreault ainsi que le très respecté caricaturiste Serge Chapleau font également partie de notre panel d’invités.

En complément, Vincent Brousseau-Pouliot, Nathalie Collard, Philippe Mercure et Alexandre Sirois de l’équipe de Dialogue, les chroniqueurs Maxime Bergeron, Rima Elkouri et Alexandre Pratt, les correspondants à Québec Tommy Chouinard et Fanny Lévesque, l’éditorialiste en chef Stéphanie Grammond ainsi que les photojournalistes Josie Desmarais, Dominick Gravel et Martin Tremblay témoignent de la réalité de leur métier et soulignent les dossiers qui les ont marqués cette année.