Les 22 et 29 novembre derniers, nos journalistes, éditorialistes et chroniqueurs se sont rassemblés pour notre deuxième Merci-o-thon annuel. Ce marathon téléphonique, organisé à l’approche des Fêtes, est une formidable occasion de prendre le temps de remercier nos donateurs de vive voix pour leur soutien essentiel. C’est aussi une manière surprenante et amusante de leur rappeler que leur appui nous permet d’offrir une information de qualité, gratuite et accessible à tous.

La presse

Bien que cette activité de reconnaissance soit d’abord mise sur pied pour remercier les donateurs pour leur générosité, le plaisir des journalistes de discuter avec eux était palpable, et reflétait la relation privilégiée qu’ils entretiennent avec les lecteurs. Les échanges qu’ils ont eus étaient, de leur propre aveu, particulièrement riches et agréables.

« Ces journées spéciales font partie de nos moments préférés de l’année. Nous sommes très heureux d’avoir pu remercier de vive voix des centaines de donateurs qui partagent le même désir de soutenir l’une de leurs principales sources d’information », confie Émilie Russo, directrice du développement philanthropique à La Presse.

Cette année encore, Stéphanie Grammond a grandement apprécié son expérience. « C’est une chance de pouvoir discuter avec nos lecteurs les plus fidèles. Ils sont tous hyper satisfaits de nos contenus, ils aiment nos chroniques. C’est beaucoup d’amour ! Comme nous les appelons le matin, j’en attrape qui sont en train de lire leur Presse au moment où je leur parle », rigole-t-elle.

PHOTO KARENE-ISABELLE BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Des journalistes ont pris le temps de remercier nos donateurs de vive voix pour leur soutien essentiel.

« Cet échange nous rapproche de nos lecteurs. Un donateur m’a dit qu’il croyait à l’information de qualité, et que c’est pour ça qu’il nous soutient », révèle Dominic Tardif, pour qui travailler à La Presse représentait un rêve.

Caroline Touzin, pour sa part, a été marquée par la fidélité des lecteurs. « Les gens qu’on appelle sont plusieurs à nous lire depuis toujours. Ils nous disent que notre mission est tellement importante, qu’ils apprécient nos propositions nuancées, et nous remercient pour nos reportages fouillés. Pour de nombreux lecteurs qui étaient abonnés au journal papier, faire un don à La Presse est une suite logique. Ils sont conscients de l’importance de soutenir un média crédible. Ils sont aussi soucieux que leurs enfants qui lisent La Presse et qui s’intéressent à l’actualité, sans toutefois avoir connu le journal en version papier, comprennent à leur tour qu’il est nécessaire de nous appuyer », ajoute-t-elle.

PHOTO KARENE-ISABELLE BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Caroline Touzin au téléphone avec un donateur pendant la deuxième édition du Merci-o-thon.

« On discute avec des gens qui aiment notre média. Je reçois de bons commentaires à chacun de mes appels : les donateurs sont contents qu’on prenne le temps de leur parler, et ont des histoires intéressantes à raconter. Certains m’ont tenu au téléphone cinq minutes pour me dire à quel point ils aiment La Presse », affirme Patrick Lagacé, qui participait à son premier Merci-o-thon. « Souvent, les lecteurs nous écrivent en réaction à des papiers qu’on a faits. Là, c’est un contact différent, ils sont surpris qu’on les appelle. C’est vraiment le fun, je veux faire ça chaque année ! »

« Les gens sont tous très contents. Notre appel leur fait plaisir. Ils nous disent spontanément pourquoi ils nous aiment, et nous témoignent de l’importance à leurs yeux de soutenir le journalisme. C’est agréable de voir qu’on est lus », lance Josée Lapointe. « Un donateur me confiait que comme il n’achète plus La Presse, c’est important pour lui de contribuer autrement. Certains sont étonnés qu’on prenne le temps de les appeler simplement pour les remercier. »

« Les donateurs à qui j’ai parlé sont attachés à La Presse et sont contents de nous soutenir. Ce sont des fans ! Ils soulignent la qualité de l’information et nous souhaitent beaucoup de dons ! », s’exclame Alexandre Sirois.

Merci aux journalistes ayant pris part au Merci-o-thon : Vincent Brousseau-Pouliot, Daphné Cameron, Léa Carrier, Simon Chabot-Blain, Marie-Eve Fournier, Silvia Galipeau, Alice Girard-Bossé, Stéphanie Grammond, Chantal Guy, Ariane Krol, Judith Lachapelle, Ariane Lacoursière, Patrick Lagacé, Josée Lapointe, Véronique Larocque, Olivia Lévy, Mélanie Marquis, Nathaëlle Morissette, Mathieu Perreault, Alexandre Sirois, Dominic Tardif, Vincent Larouche et Caroline Touzin.