Saviez-vous qu’en plus de votre don actuel à La Presse, vous pouvez poser un geste de cœur qui soutiendra à long terme les artisans de notre salle de rédaction?

LA PRESSE

Le don testamentaire permet de laisser un héritage à votre image et de transformer pour le mieux la société québécoise de demain. C’est une façon de léguer aux êtres qui vous sont chers une information de qualité, pour qu’ils puissent faire des choix éclairés. En faisant un don testamentaire à La Presse, vos valeurs profondes seront ainsi transmises aux prochaines générations et permettront de continuer d'écrire votre histoire... et celle de La Presse.

Voici le témoignage de Danielle B., une lectrice de La Presse qui a opté pour ce don simple et accessible à tous.

« Je me considère comme une passeuse de savoir. Et mon savoir, il passe en grande partie par la lecture. D’aussi loin que je me souvienne, je me suis donné la mission sociale de faire la promotion de la lecture auprès des jeunes que je côtoie dans le cadre de mon travail, mais aussi de leurs parents. Je crois qu’on est la somme de ce qu’on lit, de ce qu’on voit et de ce qu’on écoute.

J’ai tout eu dans la vie : une bonne éducation, un bon salaire et la liberté de vivre où je veux et avec qui je veux. Ce bagage, je le dois en grande partie à mes parents. Pour ma mère, il était important que je redonne, à la hauteur de mes moyens, à tous ceux qui m’ont permis de cultiver mon savoir.

Aujourd’hui, je soutiens La Presse parce qu’elle me permet d’acquérir continuellement de nouvelles connaissances. Les journalistes et chroniqueurs font tout le travail de recherche et d’analyse pour moi. C’est facile : il me reste juste à les lire! Grâce à La Presse, j’apprends et je me cultive tous les jours.

Lorsque je ne serai plus là, j’aimerais que les jeunes réalisent que je les ai influencés dans leurs lectures et qu’ils deviennent, à leur tour, des passeurs de savoir. J’espère qu’ils auront encore plus de connaissances que moi et qu’ils continueront de s’informer en lisant La Presse. » - Danielle B., donatrice testamentaire à La Presse

Apprenez-en plus sur le don testamentaire