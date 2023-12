La deuxième mouture du palmarès des vrais influenceurs a été dévoilée le 26 novembre dernier dans Contexte. Encore une fois cette année, La Presse a présenté sa sélection des vrais influenceurs de l’année : une douzaine de personnalités qui rêvent grand, voient large et emploient leurs talents pour améliorer le monde qui les entoure.

Lors d’un rigoureux processus d’analyse des candidatures, notre jury a déterminé notre palmarès 2023, composé de Léa Clermont-Dion, Karine Gravel, Ernest Jr. Edmond, Stéphanie Jecrois, France Labelle, Laurent Levesque, Sasha Luccioni, Farnell Morisset, Yannick Nézet-Séguin, ORavy Por, Benoît Robert et Annabel Soutar.

Léa Carrier, Rima Elkouri et Philippe Mercure nous parlent de leur expérience en tant que membre du jury pour cette deuxième édition et nous amènent dans les coulisses de la sélection.

1. Pouvez-vous expliquer brièvement votre rôle dans le processus de sélection et comment ça fonctionne ?

Léa Carrier : Quand on m’a proposé de faire partie du jury, je me suis demandé comment nous allions réussir à nous mettre tous d’accord sur qui constituaient les « vrais » influenceurs du Québec… Ce que je ne savais pas, c’est que nous devrions baser nos choix à partir des suggestions des lecteurs. Cette façon de procéder a plusieurs avantages : elle nous fait découvrir des personnes à qui nous n’aurions autrement pas pensé et permet de réduire le bassin de candidats.

Rima Elkouri : Mon rôle au sein du jury des vrais influenceurs consistait à scruter à la loupe les candidatures qui nous ont été soumises à la suite d’une première présélection et à les classer en fonction d’une grille d’analyse commune. Pour chaque candidat, il s’agissait avant tout d’évaluer les retombées positives de ses actions, leur portée et leur rayonnement ainsi que leur pérennité. La qualité de la feuille de route du candidat et l’originalité ou le caractère innovant de son travail faisaient également partie des critères de sélection. Une fois ce grand débroussaillage accompli, j’ai dressé une liste d’une douzaine de personnes qui, selon moi, méritaient de faire partie de la sélection finale et me suis préparée à défendre leur candidature devant les autres membres du jury lors de nos délibérations.

2. Qu’est-ce qui vous a particulièrement marqué de votre expérience en tant que membre du jury ? Qu’avez-vous le plus apprécié ?

L. C. : La tâche n’a pas été facile ! Les candidatures étaient solides, diversifiées et originales. Je tenais particulièrement à ce que la réalisatrice et autrice Léa Clermont-Dion se trouve parmi le palmarès, et je n’ai heureusement pas eu à me battre auprès de mes collègues. En contrepartie, j’ai accepté de laisser tomber une ou deux candidatures potentielles. Vive la démocratie !

R. E. : C’était ma deuxième participation au jury des influenceurs et je trouve l’exercice toujours aussi stimulant et enrichissant. Au-delà des personnalités déjà bien connues comme Léa Clermont-Dion ou Yannick Nézet-Séguin dont la présence était incontournable dans ce palmarès, j’apprécie le fait qu’il nous permet de découvrir (et de faire découvrir en même temps) le travail d’autres personnes inspirantes comme Farnell Morisset ou Stéphanie Jecrois qui gagneraient à être mieux connues des lecteurs de La Presse.

Philippe Mercure : Ma grande surprise a été de constater à quel point les choix des différents membres du jury concordaient. Nous étions un groupe de journalistes et de chroniqueurs aux intérêts très diversifiés – arts, sciences, affaires, sports, etc. Pourtant, nous avons spontanément fait à peu près les mêmes choix. Je pense que ça en dit beaucoup sur la valeur des candidatures retenues.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le jury des vrais influenceurs 2023 (de gauche à droite) : Alexandre Vigneault, Léa Carrier, Philippe Mercure, Rima Elkouri, Alexandre Pratt et Marie-Eve Fournier.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le jury des vrais influenceurs 2023 pendant leur délibération.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le jury qui délibère pour sélectionner les vrais influenceurs de La Presse en 2023. Sur la photo : Isabelle Audet ainsi que les membres du jury Rima Elkouri et Alexandre Vigneault.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Philippe Mercure pendant la délibération des membres du jury pour le deuxième palmarès des vrais influenceurs. 1 /4







3. Comment cette expérience a-t-elle influencé votre perception de ce qu’est un « vrai influenceur » ?

L. C. : Les influenceurs ont souvent eu mauvaise presse ces dernières années. Or, ils ne sont pas tous des vendeurs de pots de crème ! Ils peuvent aussi être des acteurs influents-et inspirants-de notre société.

R. E. : Le mot « influenceur », lorsqu’il est utilisé pour qualifier des gens qui, dans les réseaux sociaux, font un usage commercial de leur image pour nous vendre des bébelles, a une connotation péjorative. En revanche, les véritables influenceurs, ceux que l’on met de l’avant dans ce palmarès, sont des gens qui, chacun dans leur domaine, ont une voix inspirante et posent des gestes ayant des effets positifs et durables sur la société. Bref, ils redonnent à l’influence ses lettres de noblesse.

P. M. : « Est-ce que cette personne influence vraiment la société québécoise ? » Ce fut la question qui a guidé toutes nos discussions. Plusieurs acteurs de la société se distinguent parce qu’ils incarnent l’excellence et le professionnalisme dans leur travail. Nous voulions toutefois des gens qui vont au-delà du cadre strict de leur profession et qui lancent des initiatives qui ont des impacts réels sur les autres. Étudier des candidatures de si haut niveau amène beaucoup d’humilité. À la fin de l’exercice, nos propres vies nous semblaient bien ordinaires par rapport à celles des influenceurs que nous avions évalués ! Ces gens sont toutefois une source d’inspiration qui nous pousse à nous demander ce que nous pourrions faire de plus pour la société. J’espère que les lecteurs en ont tiré les mêmes motivations.