Chaque jour, nos photojournalistes se rendent sur le terrain afin d’immortaliser les faits, capter l’émotion en direct et faire parler les images qui façonnent les petits et grands évènements du quotidien. Le mercredi 3 mai à midi, les photographes Josie Desmarais, Olivier Jean et Martin Tremblay vous invitent dans les coulisses de leur métier lors d’une rencontre numérique exclusive pour nos donateurs. La discussion sera animée par François Cardinal, éditeur adjoint et vice-président, Information.

La presse

À travers leurs images, les photoreporters de La Presse racontent des histoires, témoignent de la réalité, documentent des enjeux de société et suscitent des émotions fortes. Ils se distinguent entre autres par leur présence quotidienne sur le terrain et leur impressionnante polyvalence. À l’intérieur d’une même semaine, ils peuvent passer d’une scène de crime à une annonce ministérielle, ou encore des coulisses d’un festival à une virée en pleine nature. Dans l’urgence ou de façon planifiée, ils peuvent même être dépêchés sur les lieux d’une catastrophe naturelle ou dans un pays en guerre.

À chaque évènement qu’ils sont amenés à couvrir, les photojournalistes sont confrontés à de nombreux défis. Comment vivent-ils avec un quotidien composé de multiples imprévus ? Quelles limites s’imposent-ils pour respecter l’intimité des personnes touchées lors de situations critiques ? Comment se préparent-ils à leurs affectations ? Quels sont les moments les plus marquants de leur carrière ? Ils se pencheront notamment sur ces questions afin de vous brosser un portrait éclairé de leur réalité quotidienne et vous raconter des inédits de leur travail sur le terrain.

Nos invités

Titulaire d’un baccalauréat en science politique de l’Université de Montréal, Josie Desmarais a commencé la photographie de presse en 2016 pour différents médias montréalais. En 2019, elle a reçu le premier prix Antoine-Desilets dans la catégorie Coup d’œil et travaille à La Presse depuis 2022.

Olivier Jean est photographe à La Presse depuis 2013. Il a débuté sa carrière en 1999 au Journal de Montréal, puis a travaillé pour l’agence de presse Reuters et divers journaux. Au fil des ans, Olivier a couvert des évènements importants, notamment les séquelles de l’ouragan Katrina à La Nouvelle-Orléans, la catastrophe de Lac-Mégantic, la tragédie de L’Isle-Verte, les manifestations étudiantes du Printemps érable et de nombreux évènements sportifs et politiques à travers le monde.

Photographe à La Presse depuis 21 ans, Martin Tremblay a notamment remporté en 2017 et 2019 le prix du meilleur reportage au Concours canadien de journalisme et a été plusieurs fois lauréat du prix Antoine-Désilets. Il a travaillé comme photographe de conflit en Haïti, en Israël et il s’est rendu en Afrique à plusieurs reprises. Il a entre autres couvert la guerre en Ukraine, en République Démocratique du Congo et la crise alimentaire au Niger. Martin se spécialise dans les projets documentaires à caractère sociaux.

Vous avez donné ? Restez à l’affût : vous recevrez le lien de connexion pour vous joindre à l’évènement dans les heures le précédant, à l’adresse courriel avec laquelle vous avez fait votre dernier don. Si vous avez des questions à poser à nos photographes, nous vous invitons à nous les faire parvenir dès maintenant à l’aide de notre formulaire. La parole est à vous !

Vous souhaitez donner et soutenir vous aussi la mission de La Presse d’offrir une information de qualité, gratuite pour tous ? Cliquez ici !