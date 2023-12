Nos journalistes et chroniqueurs se sont rassemblés au début du mois de décembre pour notre troisième Merci-o-thon annuel. Ce marathon téléphonique organisé à l’approche des Fêtes est une occasion en or de prendre le temps de remercier de vive voix des donateurs, sélectionnés au hasard, pour leur soutien essentiel. C’est aussi une manière surprenante de leur rappeler que leur appui nous permet d’offrir une information de qualité, gratuite et accessible à tous.

LA PRESSE

Bien que cette activité de reconnaissance soit d’abord mise sur pied pour remercier les donateurs pour leur générosité, le plaisir des journalistes de discuter avec eux est toujours sincère, et reflète la relation privilégiée qu’ils entretiennent avec les lecteurs. Les échanges sont même, de leur propre aveu, particulièrement riches et agréables.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

« Le Merci-o-thon est de plus en plus attendu chaque année. Cette activité originale est très appréciée par tous ceux qui y prennent part : c’est un moment important pour nos artisans qui se réjouissent de discuter de vive voix avec nos lecteurs engagés et de créer ces liens avec eux. Ces petits moments de proximité contribuent à faire vivre notre mission d’information », révèle Émilie Russo, directrice du développement philanthropique à La Presse.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Des journalistes, chroniqueurs et photographes appellent des donateurs pour les remercier de leur soutien. Sur la photo : Patrick Lagacé

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Des journalistes, chroniqueurs et photographes appellent des donateurs pour les remercier de leur soutien. Sur la photo : Chantal Guy

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Des journalistes, chroniqueurs et photographes appellent des donateurs pour les remercier de leur soutien. Sur la photo : Hugo Dumas

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Des journalistes, chroniqueurs et photographes appellent des donateurs pour les remercier de leur soutien. Sur la photo : Josée Lapointe

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Des journalistes, chroniqueurs et photographes appellent des donateurs pour les remercier de leur soutien. Sur la photo : Martin Tremblay

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Des journalistes, chroniqueurs et photographes appellent des donateurs pour les remercier de leur soutien. Sur la photo : Daphné Cameron

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Des journalistes, chroniqueurs et photographes appellent des donateurs pour les remercier de leur soutien. Sur la photo : Alexandre Sirois

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Des journalistes, chroniqueurs et photographes appellent des donateurs pour les remercier de leur soutien. Sur la photo : Stéphanie Grammond

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Des journalistes, chroniqueurs et photographes appellent des donateurs pour les remercier de leur soutien. Sur la photo : Marc Cassivi

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Des journalistes, chroniqueurs et photographes appellent des donateurs pour les remercier de leur soutien. Sur la photo : Suzanne Colpron

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Des journalistes, chroniqueurs et photographes appellent des donateurs pour les remercier de leur soutien. Sur la photo : David Boily 1 /11





















Merci aux journalistes ayant pris part au Merci-o-thon 2023 : Maxime Bergeron, Vincent Brousseau-Pouliot, André Duchesne, Marie-Eve Fournier, Katia Gagnon, Alice Girard-Bossé, Stéphanie Grammond, Ariane Krol, Ariane Lacoursière, Patrick Lagacé, Philippe Mercure, Laura-Julie Perreault, Mathieu Perreault et Dominic Tardif.