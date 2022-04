Communauté La Presse

Heureuses retrouvailles

Au cours de cette période mondiale difficile, nous pouvons au moins nous réjouir d’une chose : dans quelques jours, ce sera le début du printemps. Au revoir grisaille hivernale, nous pourrons bientôt profiter de la chaleur et des arbres en fleurs. Les mesures sanitaires s’allègent, et nous renaissons en même temps que la nature, en retrouvant une vie un peu plus normale. Quel plaisir avez-vous hâte de redécouvrir? Quatre membres de notre salle de rédaction vous confient ce qu’ils sont contents ou impatients de faire.