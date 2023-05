La chronique de Michael M. Fortier sur la rémunération des députés québécois, publiée le 4 mai, a suscité son lot de commentaires. Voici un aperçu des courriels reçus.

Rémunération au rendez-vous

Je suis totalement en accord avec M. Fortier. Avec la charge de travail que cela comporte, sans oublier la précarité de l’emploi, il faut que la rémunération soit au rendez-vous.

Réjeanne Côté

Le fonds de pension, une « hérésie »

D’accord pour mieux payer les députés provinciaux, mais il faut réduire leur nombre. À ajuster aussi : leur fonds de pension, qui est une hérésie, complètement déconnecté du citoyen québécois.

Michel Sauvageau

À certaines conditions

Il y a une solution aux salaires des élus. D’abord que les recommandations proviennent d’un comité indépendant. Que les élus s’engagent à adopter les recommandations dudit comité. Pour éviter les apparences de conflit d’intérêts, les nouvelles conditions salariales n’entreront en vigueur qu’après l’élection du nouveau gouvernement, soit après les élections de 2026. Et, enfin, que les nouvelles conditions salariales soient par la suite indexées selon le taux annuel d’inflation avec un maximum de 3 %. Ainsi, on n’aurait plus à revenir sur cette question et les personnes intéressées par la politique connaîtraient à l’avance leurs conditions. Quant aux députés qui trouveraient ces nouvelles conditions exagérées, pas de problème, car ils pourraient renoncer aux nouvelles conditions au lieu de chialer, se disant opposés, mais sachant très bien qu’en fin de compte, ils toucheraient quand même les nouvelles conditions.

Pier Dutil, Saint-Georges de Beauce

Face aux critiques

Ce n’est jamais facile d’être en politique. Il faut penser que ce sont des professionnels et ils peuvent gagner leur vie décemment ! À se faire critiquer et souvent menacer, certains doivent avoir souvent le goût de quitter leur poste ! Tant mieux s’ils peuvent être rémunérés comme il se doit !

Rolande Dubeault

Le choix d’être député

Personne n’est obligé de devenir député. C’est un choix fait par certains avec les avantages et désavantages que cela implique.

Jacques Leroux

Entente au préalable

Les propositions de salaires des députés devraient être faites en campagne électorale. Lorsqu’on postule pour un emploi, on s’entend sur le salaire avant d’accepter le poste.

André Besner

Salaire ou rémunération ?

Consciemment ou inconsciemment, je note un certain manque de transparence dans vos propos, M. Fortier. Le point n’étant pas le salaire des députés, mais bien la rémunération globale dont ils bénéficient en tenant compte de leur fonds de pension, sans aucune commune mesure ! Un point que vous esquivez habilement dans votre billet…

Pierre Germain

Sacrifice

Oui, les politiciens méritent le même salaire et les mêmes conditions que ceux du fédéral. Ils sacrifient une grande partie de leur vie pour veiller à notre démocratie. En plus de faire face à nous, les « critiqueux ». Ce n’est pas évident de faire de la politique. Il faudrait ajouter sur les bulletins de vote aux prochaines élections : êtes-vous pour ou contre que nos politiciens et politiciennes aient droit à un meilleur salaire, de meilleures conditions ? Je suis POUR.

Hélène Bédard, Métabetchouan

Au provincial comme au fédéral

Le salaire des députés du Québec devrait être compétitif avec ceux des députés fédéraux et des autres provinces, mais le régime de retraite devrait être comparable à ceux du secteur privé.

Edward Doucet

Question d’idées

Donner un meilleur salaire a un député qui représente les idées de ses électeurs, je suis partant. Payer un député qui suit la ligne de parti et qui s’écrase en ne présentant pas les idées de ses électeurs, ce sera toujours trop cher.

Alain Brochu, Québec

Moyenne canadienne

Il me semble bizarre de comparer le salaire de nos députés provinciaux avec ceux des députés fédéraux. Pourquoi ne pas comparer avec le salaire des autres provinces et faire une moyenne des salaires des députés provinciaux ? Peut-être y verrions-nous que nos députés sont déjà très bien payés. Devrions-nous aussi comparer les salaires de nos fonctionnaires provinciaux avec ceux des fonctionnaires fédéraux ?

Suzanne Caron