Nous avons reçu de nombreux témoignages de respect et d’estime pour l’œuvre de Me Jean-Pierre Ménard à la suite de la publication, le 5 mars, de la recension du livre d’Ariane Lacoursière, Jean-Pierre Ménard – Le missionnaire du droit⁠1. Voici un aperçu des courriels reçus.

Un conseiller formidable

J’ai eu l’immense plaisir et l’honneur de côtoyer Me Ménard pendant une dizaine d’années. Il nous a incités, mon père et moi, à fonder l’ADVIN, l’Association de défense des victimes d’infections nosocomiales, en 2004 et a collaboré ensuite au développement de l’association bénévolement. Toujours chaleureux, proactif, déterminé et amical, Me Ménard a été un conseiller formidable dans cette aventure pas facile.

Christine Besson

La recherche de la justice

Par le biais d’expertises médicales dans des dossiers de poursuites contre des médecins, j’ai eu grand plaisir à collaborer avec Me Ménard et son cabinet. J’ai été frappé par la recherche de la justice dans un contexte de grande objectivité de la part de Me Ménard, ainsi que par son désir de ne pas faire payer indûment ses clients pour des requêtes ou démarches non pertinentes. Comme professeur à la maîtrise ou à la formation en médecine d’expertise, il insistait d’ailleurs sur les principes fondamentaux de justice, d’équité et d’impartialité.

Marc Couturier, médecin

Enfin reconnu

Je suis vraiment reconnaissante qu’on ait enfin reconnu la contribution de Me Ménard. Il faudrait aussi rajouter qu’il a fait de l’enseignement à l’Université du Québec, dans le cadre du droit de la santé. J’ai eu le plaisir et l’honneur d’assister à ses cours.

Cécile Marcil

La foi de ses convictions

J’ai toujours eu de l’admiration pour cet homme. Le métier d’avocat peut permettre de grandes choses lorsque celui qui porte la toge a la foi de ses convictions.

Charles Bonsaint, Saint-Eustache

Un pèlerin exceptionnel

Que dire de cet apôtre des gens vulnérables. Un pèlerin exceptionnel qui a contribué à mettre au grand jour des injustices sociales qui ont choqué la population. Un agent de changement pour des gens qui en avaient grand besoin.

Michel Damphousse

Un professionnel droit et respectueux

Un livre assurément très intéressant. J’ai connu Me Ménard à plusieurs niveaux, notamment comme professeur de droit de la santé à l’Université de Montréal, comme conférencier lors de colloques ou membre du comité d’éthique du Collège des médecins du Québec, etc. Un professionnel droit et respectueux, fin connaisseur de sa matière, mais capable de reconnaître une erreur. Un gros défaut cependant : sa vitesse d’élocution qui oblige ses interlocuteurs à être très attentifs en tout temps.

Claude Ménard, médecin retraité, Laval

L’art de la note d’observation

M. Ménard avait été invité à une conférence dans mon établissement de santé. Il nous avait fait des recommandations sur la rédaction de nos notes d’observation infirmières. J’ai beaucoup apprécié les détails de cette conférence. Son expertise nous a démontré comment une note d’observation écrite de la bonne façon pouvait nous éviter de gros problèmes advenant une procédure judiciaire. Heureusement, ça ne m’est jamais arrivé.

Rina Turgeon

Passionné par son métier

M. Ménard m’a enseigné. Il était un professeur passionné par son métier. Il nous racontait les misères de la vie des gens sans défense. Je n’ai jamais oublié les connaissances qu’il m’a transmises. J’ai suivi dans les médias ses nombreux procès. J’aimais aussi l’entendre en entrevue. C’est un homme d’une très grande générosité, je lui souhaite de vivre de nombreuses belles années.

Nicole Beaudet

Un grand humaniste

J’ai eu l’occasion de travailler à plusieurs reprises avec cet homme intègre et respectueux, inspirant confiance dès la première rencontre. Oui, un grand humaniste et un vrai missionnaire.

Pierre Hallé, médecin