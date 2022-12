Sans surprise, la santé vient en tête de liste des cadeaux à offrir à nos proches. Voici un aperçu des suggestions de nos lecteurs et lectrices à notre appel à tous sur le cadeau de votre choix.

Un psychiatre pour mon fils adoré



Un psychiatre attentionné qui écouterait vraiment mon fils schizophrène et le suivrait sérieusement jusqu’à ce que sa médication diminue et qu’il se focalise sur ses vrais besoins… ce qui le sortirait de sa torpeur qui le fait dormir de 16 à 18 heures par jour…

Françoise Bourduas

Un concert pour Noël



Ce que j’aimerais en cadeau pour les Fêtes serait la possibilité d’amener toute ma famille à un concert de Noël avec musique populaire et traditionnelle à la Maison symphonique. Nous sommes neuf personnes et nous occuperions… la première rangée ! Ou une loge. La salle serait décorée de poinsettias en abondance. Et pour éviter les ennuis de la circulation et les problèmes de stationnement (nous habitons la Rive-Sud), une limousine nous conduirait tous et nous ramènerait ! C’est permis de rêver, non ?

Suzanne Décarie Gosselin, Belœil

Nous voir plus souvent



Ma mère souffre de déficits cognitifs qui prennent beaucoup de place dans sa vie. Sa vue et sa capacité auditive sont également à la baisse. Elle s’ennuie dans sa résidence où elle oublie dès notre départ le souvenir de notre visite. Elle se rattache aux photos sur les calendriers personnalisés qu’on lui remet chaque Noël. Nous, les enfants et petits-enfants, on aimerait lui offrir un iPad pour qu’elle puisse nous parler et nous voir le plus souvent possible.

Suzanne et Yvon Daigneault

La guérison

J’aimerais offrir une guérison complète à mon beau-frère Sylvain qui vient de se faire diagnostiquer un cancer de la vessie ce matin même à 62 ans.

Pierre Savard

De la nourriture pour tous



Grâce à la magie, je ferais livrer de la nourriture dans tous les pays où les peuples souffrent de malnutrition. C’est inconcevable que des enfants et des adultes n’aient rien à manger quand les plus riches croulent sous les milliards et les millions. Et si c’est possible d’avoir d’autres vœux, je stopperais toutes les guerres et je trouverais un remède au cancer.

Martine Paqui

Du courage et de l’espoir



À ma petite-fille, je t’offre une boîte cadeau de courage et d’espoir afin que tu puisses manger librement hors des dangers dus aux multiples allergies alimentaires qui t’atteignent présentement. Le courage de poursuivre ton programme journalier de désensibilisation à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Je sais que cela te demande beaucoup et qu’il te faudra pour y arriver jusqu’à trois ans pour chaque allergie. Je suis fière de ta participation au programme de recherche de l’Hôpital de Montréal pour enfants et, tu sais quoi… tous les jours, dans ta période quotidienne, je pense à toi et au succès que cela va t’apporter. Joyeux Noël, ma belle !

Jean Lefebvre, ton grand papou

Voir grandir ses petits-enfants



J’aimerais offrir à mon conjoint la possibilité qu’il subisse une opération pour la pose de valves endobronchiques pour qu’il puisse mieux jouir de la vie et avoir l’espoir de voir grandir nos petits-enfants.

Josée Beaudoin

Les besoins dans notre quartier



Bien sûr, j’aimerais que la guerre et les injustices sociales disparaissent mais… pour ma part, le plus beau cadeau qui puisse être fait est celui donné anonymement, à travers un organisme communautaire local, qui s’assure qu’aucun enfant ne restera les mains vides à Noël. Il n’y a pas plus grand bonheur que d’offrir à notre petit parrainé et d’imaginer sa joie au moment du déballage ! Les mères Noël effectuent un travail extraordinaire à cet égard. Il n’est pas bien difficile de découvrir les besoins dans notre quartier…

Liette Lagacé

Une mémoire intacte

J’offrirais à ma mère qui souffre d’alzheimer une journée de Noël en pleine conscience ! Je lui redonnerais une mémoire intacte afin qu’elle profite de la présence de tous les membres de la famille et des histoires de chacun, présentes et passés. Je lui déploierais le nécessaire pour qu’elle cuisine avec plaisir la merveilleuse tarte aux pommes dont elle était si fière et qu’elle faisait les yeux fermés, avant. Et… je pousserais ma « luck » en invitant mon père, décédé il y a huit ans.

Johanne Bougie

Un nouveau départ



J’offrirais un nouveau départ à un jeune itinérant ! De l’aide psychologique, un joli petit appartement, un travail qui le stimulerait, un réseau d’entraide, l’éducation et de l’amour !

Maud Simoneau