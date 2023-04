Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de Mobilité durable

Geneviève Guilbault (GG), appuyée par le premier ministre Legault et en complicité avec lui, vient de tirer sous l’autobus plusieurs de ses collègues élus de la région de Québec avec l’annonce de l’abandon du troisième lien autoroutier.

Elle n’en a cure, parce qu’elle est en campagne au leadership de son parti, la CAQ. Un peu plus et elle poussera éventuellement dans le dos du PM, pour qu’il jouisse d’une retraite qu’elle considérera comme due.

Que ces députés profitent bien de leur mandat, ils n’en vivront peut-être pas d’autres dans leur existence.

Si j’étais eux, je stationnerais mon véhicule loin de mon bureau, circulerais côté jardin et m’abonnerais à Netflix, Crave, et tutti quanti, parce qu’ils en ont pour quelques mois à ne pas être montrables.

Et n’allez pas croire que M. Legault a décidé la semaine dernière de tirer le bouchon sur le projet. Il en est convaincu depuis un bout, il lui restait à trouver l’alibi le moins ridicule.

Pas créatif pour 5 cents, il en a remis sur le dos de la pandémie, nous prenant encore une fois pour les idiots du village, une attitude redondante chez lui.

Maintenant, convainquez-moi que GG, la vice-première ministre, n’en savait rien…

Pour GG et le PM, maintenant que les élections étaient passées, et qu’ils sont au début d’un mandat fort, ils ont calculé que c’était le bon moment pour lâcher lousse la moufette. On se serre les fesses et go ! pour la passe du cochon qui tousse, le gouvernement doit se débarrasser de la bête.

À tout malheur quelque chose est bon, GG avait aussi saisi que dans sa marche vers la fonction suprême, avoir l’air d’un dinosaure en développement durable était une bien mauvaise idée.

Oui, ça râle à Québec et aux alentours, mais elle peut avoir l’air géniale ailleurs. Et elle a déjà commencé à calculer son succès à l’échelle de tout le Québec. La loi des grands nombres vaut bien quelques sacrifices locaux.

Du courage, qu’ils ont appelé ça. Pas sûr, GG a plutôt ajusté les compteurs, quitte à ce que certains de ses chers collègues et amis de Québec doivent toucher leurs indemnités de départ.

Pas de soucis pour elle dans Louis-Hébert, de toute façon, ses électeurs comprendront la twist.

Le président français François Mitterrand avait déjà expliqué pourquoi « l’indifférence » était une qualité nécessaire pour réussir dans le métier. Ce sentiment qui permet d’analyser en altitude les évènements et les avanies politiques, sans se contrir.

Avec l’indifférence, vient le cynisme et le machiavélisme, deux corollaires d’une façon de se comporter dans la sphère politique.

Évidemment, le mensonge et la mesquinerie sont acceptables, parce que régaliens. Et pour pouvoir gérer ces aptitudes, une bonne dose de narcissisme est également aidante, ce qui ne lui faisait pas défaut.

Mitterrand cochait toutes les cases. Ainsi, éventuellement, d’un socialisme dur, fait entre autres de plusieurs nationalisations, il a réussi à faire avaler la couleuvre de l’économie de marché à ses troupes. Résultat : deux septennats, 14 années d’un pouvoir royal.

GG possède plusieurs de ces attributs. Entre autres, elle peut vous mentir en pleine figure avec un aplomb incroyable. Bien sûr, elle n’est pas la seule, d’autres en sont capables, souvent de façon crétine toutefois, mais je ne connais personne dans cet univers qui le fasse avec autant de panache que GG.

Ce fut le cas encore jeudi dernier, où, malgré sa très solide performance, les propres documents de son ministère ont complètement contredit son argument premier, sur la baisse de trafic routier, pour abandonner le grand projet.

Il était aussi épatant de l’entendre utiliser l’espéranto du transport collectif, un nouveau langage qu’elle aurait renié, il y a seulement quelques semaines.

Faut vraiment le faire !

Cette femme en impose, et possède un cran désarmant. De grandes qualités de leader. Mais comme bien des politiciens, elle s’essuie trop souvent les pieds sur le tapis de l’éthique.

Avec l’histoire du tunnel exclusif au transport collectif, elle réussira peut-être à mettre au monde une autre foire de délires politiques à Québec, qui permettra aux politiciens de tous niveaux de faire les intelligents et les vertueux sur la question de la mobilité pour quelques années.

Grand bien leur fasse, mais ce tunnel ne se construira jamais !

Parce que l’achalandage n’y sera pas. Pour des raisons que j’ai longuement expliquées dans les derniers jours.

De plus, aucun conseil des ministres, à Québec ou à Ottawa, ne décidera d’investir 5 milliards de dollars à cette fin pour 8 kilomètres de tracé sous le fleuve, avec tous les risques que cela comporte, sans des chiffres d’utilisation garantis très importants en transport collectif.

Parce que GG a avoué que l’évaluation des coûts des deux tubes en était rendue à 10 milliards de dollars. Alors, un tube sur deux égale bien 5 milliards ?

Et avec 5 milliards, vous pouvez vous construire un réseau de transport structurant qui couvre une grande partie de la Rive-Sud et se rattache au tramway sur la Rive-Nord à Québec.

Une fois tout cela dit, l’idiot du village n’en a pas fini d’être mystifié par la CAQ, parce qu’une autre voie politique réelle n’existe pas au Québec.