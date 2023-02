Le premier ministre qui ne nous aime pas

Tout semble avoir été dit, écrit, commenté à propos de l’affaire Elghawaby. Pourtant, en privé comme en public, plusieurs ont encore beaucoup à dire sur l’état du champ de bataille après plus d’une semaine de salves et de luttes. Il y a de la boue et des cicatrices, et on n’a pas fini de compter les victimes.