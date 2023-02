Depuis un mois, les médias ont fait écho à l’action citoyenne Parlons éducation, qui convie les personnes qui ont à cœur l’éducation à venir en discuter lors de forums qui se tiendront dans 18 villes du Québec du 10 mars au 3 juin. Par la présente, nous désirons donner notre appui à cette démarche importante et inviter la population, en particulier les élèves et les étudiantes et étudiants, à y participer pour y apporter des réponses aux questions soumises à la discussion.

Guy Rocher Sociologue, membre de la commission Parent et professeur émérite de l’Université de Montréal, et 17 autres signataires*

On le sait, le système d’éducation va mal. Les gouvernements successifs ne semblent pas prendre la mesure des graves problèmes observés qui touchent toutes les composantes du système scolaire. Pourtant, de nombreuses voies de solution argumentées existent afin de doter la population du Québec d’une école émancipatrice, équitable, inclusive et démocratique.

Quel genre de citoyennes et de citoyens forme l’école aujourd’hui ? Les jeunes qui ont mené à terme leur secondaire ont-ils acquis les connaissances et les habiletés suffisantes pour comprendre le monde dans lequel ils vivent et contribuer à son amélioration ? Ont-ils développé leur capacité de penser et de réagir de façon critique aux discours dominants ?

Ainsi, lorsqu’on vise la réussite scolaire ou éducative, que vise-t-on au juste ? Il serait donc temps de réfléchir collectivement à la mission de l’école. Un atelier jeunesse, disponible sur le site web de Parlons éducation1, propose aux élèves du secondaire, du cégep et de l’université de se préparer collectivement à ces forums.

Le document de participation aux forums citoyens de Parlons éducation est accessible sur son site. Il permet à toutes les personnes intéressées de se préparer à discuter des cinq thèmes retenus : la mission de l’école ; l’équité scolaire ; l’inclusion sociale et culturelle de toutes les populations scolaires ; la valorisation des compétences des personnels ; et la démocratisation du système scolaire.

Parlons éducation n’est que la première étape d’une démarche qui appelle à réformer, voire à transformer en profondeur notre système d’éducation. On peut s’inscrire dès maintenant au forum de son choix sur le site de Parlons éducation.

* Cosignataires : Réda Ait Ali, éducateur, président du Conseil national du soutien scolaire (SEPB-FTQ) ; Réjean Bergeron, philosophe et essayiste ; Émile Cloutier-Brassard, analyste minier chez Eau Secours ; Daniel Cossa, océanographe ; Naomi Fontaine, écrivaine ; Catherine Germain, éditrice ; Marco Micone, écrivain ; Claude Lessard, sociologue de l’éducation, professeur émérite, Université de Montréal ; Marie-France Maranda, animatrice, l’École de musique Arquemuse ; Michel Perron, sociologue, professeur retraité de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et du cégep de Jonquière ; Olga Ranzenhofer, violoniste et directrice du Quatuor Molinari ; Céline Saint-Pierre, professeure émérite de sociologie, Université du Québec à Montréal (UQAM), membre de la Commission des états généraux sur l’éducation, 1995-1996 ; Alain Saladzius, ingénieur et président de Fondation rivières ; Maïté Sinave, comédienne et dramaturge ; Lucie Sauvé, chercheure émérite au Centr'ERE – Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté ; Lorraine Pagé, ex-dirigeante syndicale (Alliance de professeurs de Montréal et CEQ) et ex-conseillère municipale à Montréal ; Isabelle Peretz, titulaire de la Chaire Casavant en neurocognition de la musique, officier de l’Ordre du Québec