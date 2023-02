Le ministre québécois de la Langue française nous invite à une grande mobilisation nationale pour « ralentir, arrêter et inverser le déclin de la langue française ». C’est une excellente nouvelle. Mais...

Mais le succès ou l’échec de cette mobilisation dépendra du rôle qu’on donnera au français : sera-ce seulement un moyen de communication ou également le véhicule d’une culture ? La question n’est pas anodine, c’est un des grands points de friction entre les conceptions canadienne et québécoise de l’action linguistique. Pour un Canada qui se définit comme postnational1, langue et culture sont deux choses distinctes, alors que pour le Québec, une nation, les deux sont inextricablement liées.

Petit rappel de l’évolution des indicateurs de vitalité du français.

Langue maternelle : recul. Première langue officielle parlée : recul. Langue parlée au travail, la langue du pain, dirait Godin : recul. Langue prédominante parlée à la maison : recul. Capacité de soutenir une conversation en français : (léger) recul. Anglais comme première langue officielle parlée : en hausse. Bilinguisme chez les Anglo-Québécois : recul. Français au Canada : recul spectaculaire2.

Les gens qui restent positifs dans pareil contexte s’appuient sur une seule statistique, mais une statistique importante : la capacité de soutenir une conversation en français. Bien qu’en déclin également, cet indicateur reste très élevé, il concerne 93,7 % des Québécois.

L’indicateur est contesté : que veut vraiment dire « soutenir une conversation » ? De plus, pouvoir parler français n’implique pas nécessairement qu’on le fasse. Finalement, et la question se pose, quelle culture véhicule cet usage du français ?

En effet, c’est maintenant que l’on se demande ceci : si un Japonais parle grec, cela fait-il de lui un Grec ?

Parlons donc culture.

Le ministre de la Langue française a inclus le ministre de la Culture et celui de l’Éducation dans son groupe de travail sur la promotion du français. Sage décision : ce sont eux qui, vraiment, tiennent notre destin linguistique entre leurs mains.

En effet, la plus grande menace qui plane sur le français, ce n’est pas l’anglais en soi, c’est la culture américaine. C’est elle qui rend l’anglais si attrayant.

Nos enfants écoutent de la musique américaine, des youtubeurs américains, des films américains, des séries américaines, des influenceurs américains, etc. : ce n’est pas l’anglais langue de communication qui les anglicise, c’est l’anglais langue de culture. Les mots à la mode, les répliques de film, les vedettes qu’ils aiment proviennent de cette culture.

La réponse au déclin du français passe donc d’abord et avant tout par la promotion de la culture québécoise, à la maison, au travail, à l’école.

Parlons école

Les enfants sont constamment exposés à la culture américaine et ils sont bilingues comme jamais auparavant. Les écoles, les services de garde, les garderies ne doivent donc pas leur servir la même sauce, mais leur offrir quelque chose d’unique : notre culture. Ils le font déjà ? Oh que non ! Les spectacles de fin d’année en anglais pullulent, les cours d’école où l’on fait jouer de la musique en anglais sont, à mon humble avis, la norme, les films américains traduits constituent des activités récompenses au primaire, etc. Au lieu de donner aux enfants et aux ados ce qui les attire, l’école doit leur faire aimer ce dont ils ont besoin, une culture propre à eux.

Les spectacles de fin d’année, dans toutes les écoles, ne devraient inclure que des chansons en français (sauf exceptions, notamment pour les chansons apprises dans les cours d’anglais qui, elles aussi, devraient être québécoises). La musique que les jeunes écoutent durant les récréations, au service de garde, durant les activités festives, bref, en milieu scolaire, ne devraient être qu’en français. Même principe pour les émissions de télé et les films : que des produits québécois.

Danser sur du Rihanna, c’est faire ce que la planète entière fait, danser sur du Roxane Bruneau, c’est contribuer à construire une nation originale, c’est contribuer à promouvoir la diversité des cultures.

À la fin d’un parcours scolaire, nos enfants devraient connaître les répliques cultes du cinéma québécois (« Y’a pas de place, nulle part, pour les Ovide Plouffe du monde entier », « La guerre, la guerre, c’est pas une raison pour se faire mal ! »), ils devraient connaître des éléments célèbres de discours politiques (« ...dans l’honneur et l’enthousiasme »), ils devraient vouloir danser sur des airs de Klô Pelgag, slammer du Marjo Beauchamp, écrire comme Kim Thúy, chanter du Leonard Cohen, bref, ils devraient avoir une culture commune, une culture dont ils sont fiers, une culture portée par une langue dont ils connaissent la puissance et la beauté.

Maîtriser plusieurs langues est un formidable moyen de découvrir les cultures du monde, le Japonais grécophone fera un plus beau voyage que son compatriote unilingue.

Mais les membres d’une même nation, fiers d’eux-mêmes, et qui chantent, dansent, créent, débattent ensemble, offrent au monde une culture de plus, une culture originale qui enrichit la diversité du monde, une culture qui, ultimement, assurera l’épanouissement de la langue qui la porte.