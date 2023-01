La maudite bienveillance…

Le jour de l’An est derrière nous et avec lui son cortège de résolutions foireuses. Quoiqu’avec les années 2020, la COVID-19, la nouvelle réalité, les résolutions ont pris le bord et c’est une bonne chose ! À la place, on formule (et s’autoprodigue) des souhaits. Et en tête de ceux-ci, des incantations post-modernes. On se souhaite de la bienveillance en toutes choses, dans nos rapports aux autres, envers nous-mêmes. On appelle la résilience de nos vœux, comme une force magique face au monde en furie et à l’adversité. Et finalement, on espère être remplis de gratitude devant ce que nous avons.