Notre article Faible intérêt offert par les banques : Les épargnants se font-ils flouer ? paru ce week-end a fait réagir beaucoup de nos lecteurs. Voici quelques-unes de ces réactions.

L’impact de la Banque du Canada

C’est bien simple : les banques flouent leurs clients. L’argument souvent cité par les banques est l’incertitude des flux dans les comptes d’épargne (entrées et sorties de fonds). Mais c’est un argument bidon, tout le monde dans le milieu sait que toutes les banques placent tout flux de trésorerie quotidien excédentaire à la Banque du Canada pour un rendement au taux directeur (en jargon : des dépôts overnight). D’ailleurs, les grands clients institutionnels, eux, placent sans problème auprès des grandes banques canadiennes des centaines de millions chaque jour à un taux avoisinant le taux de la Banque du Canada. Un épargnant dépose son argent chez une banque (à 0,5 ou 1 %) et le même jour cette banque se retourne, place cet argent à la Banque du Canada et reçoit 4,25 %. Profit clair, net et malhonnête.

T.C.

Des taux d’intérêt bien différents

Votre article était très intéressant. J’ai été amusé par la comparaison établie par la banque pour prouver son honnêteté, elle me semble bancale. Effectivement, la prime pour un taux de 5 ans sur un prêt immobilier garanti n’est que de 56 % par rapport à celle de 3 % payée pour un CPG de 5 ans. J’avais moi-même établi une comparaison, mais je n’avais pas choisi les mêmes produits. Vous vous doutez bien que je n’étais pas arrivé au même résultat. Personnellement, j’avais choisi le compte à intérêt élevé et la marge de crédit, ils me semblaient comparables. Même non hypothécaire, la marge de crédit est garantie par une équité. La marge de crédit est présentement à 12,45 % alors que le compte à intérêt quotidien est à moins de 1,75 %. Les deux sont remboursables et/ou rappelables en tout temps et à taux variable. Que dire des taux d’intérêt à 25 % sur les cartes de crédit même quand le taux directeur était à 0,25 % ? Les taux des prêts personnels à plus de 13 %, on les compare à quoi ? Ils utilisent un des seuls produits qui les fait paraître raisonnables. Ils pourraient se garder une petite gêne.

Jean Hébert

À l’image des prêts automobiles

Lorsque je suis assis dans le bureau du directeur de la banque et qu’il voudrait avoir plus de mes épargnes chez lui, je lui réponds par une question : que voyez-vous dans le stationnement en face de la succursale ? Des voitures, me répond-il. Oui, et combien sont financées ? Plus de 90 %, me répond-il. Exact, et avec quel argent et à quel taux, monsieur le directeur ? Vos dépôts et à 7 % pour l’intérêt. Exact, et combien m’offrez-vous pour mes dépôts ? Je vois où vous voulez aller.

L. Fugere

Où est la vraie concurrence ?

Il y a plus que la surveillance de la concurrence. Avec six grandes banques si on inclut la Banque Nationale, elles sont assez nombreuses et il devrait y avoir une vraie concurrence naturelle sans que la surveillance ne soit nécessairement impliquée. En tout cas, pour les liquidités à court terme, c’est sur le marché boursier qu’on retrouve les meilleurs rendements, comme un FNB justement composé de dépôts bancaires à très court terme et qui donne pas loin de 5 % de rendement. Pas vraiment plus risqué que n’importe lequel des dépôts au-dessus de 100 000 $ qui n’est pas protégé par l’assurance-dépôts.

Jacques Lapointe

Desjardins, comme les banques

J’ai un compte CELI chez Desjardins que je nourris et maintiens pour des « au cas où ». Je le maintiens… avec les dents serrées ! Même s’il n’est pas très élevé. J’en ai transféré la majeure partie dans un placement garanti pour 18 mois à 4,25 % il y a quelques mois. Peut-être est-ce « un peu normal » que le taux de rendement soit moins élevé dans ce type de produit, mais je suis quand même outré de voir que cette prétendue coopérative, comme toutes les autres institutions bancaires, s’empresse de suivre, rapidement, les baisses de taux de la banque centrale presque point pour point ou dans une proportion équivalente alors que, quand ça remonte, on n’en fait pas autant et pas aussi rapidement (un mois plus tard, si je ne m’abuse, lors de la dernière hausse). Ainsi, si la banque centrale baisse de 50 points, Desjardins suit proportionnellement le pas. Si la banque centrale, par la suite, remonte de 50 points, Desjardins relève ses taux de 10, mais remonte ses taux de prêt de façon plus « généreuse ». En quelques années, mon compte CELI est passé d’un taux pas si élevé de 2,5 % à 0,1 % et, actuellement, il est à 1,1 %. Ces temps-ci, il y a une bonification temporaire sur les nouveaux dépôts, mais on le dit bien, c’est temporaire. Bref, oui, je me sens floué.

Christian Lemelin

Épargne Placements Québec

Effectivement, comme vous, je pense que les banques, et les caisses pop, nous volent actuellement. Alors, je transfère actuellement et massivement mes fonds à Épargne Placements Québec pour tout ce qui ne nécessite pas de transaction courante. EPQ paie entre 3,75 % et 4,25 %, selon le plan utilisé, pour de l’argent disponible en tout temps, et jusqu’à 6 % pour un placement de 10 ans où l’argent devient totalement disponible aux dates anniversaires du placement. Pas mal mieux que ces banques.

Gilles Guay