Se refaire une image

Depuis trois ans, les activités de Bombardier sont maintenant exclusivement concentrées sur la conception, la fabrication et l’entretien des avions d’affaires. Et pourtant, plus de 60 % des Québécois et 80 % des Canadiens pensent que l’entreprise construit encore des motoneiges, des motomarines ou des trains à haute vitesse. La multinationale montréalaise de l’aéronautique a entrepris de se refaire une image bien à elle, de se forger une nouvelle identité.