La technologie la plus performante et fiable, selon la Caisse de dépôt

(Québec) Northvolt possède la technologie la plus performante et la plus fiable que la Caisse de dépôt et placement du Québec a pu voir.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

La haute direction de la Caisse a ainsi justifié son investissement de 200 millions dans la société-mère de ce projet controversé d’usine de batteries qui doit être construite en Montérégie.

En commission parlementaire mercredi après-midi, la première vice-présidente et cheffe Québec de la Caisse, Kim Thomassin, a vanté la transparence de Northvolt et a indiqué que l’investissement correspondait au profil de rendement ainsi qu’au niveau de risque exigé par la Caisse.

Elle a précisé que la Caisse avait travaillé avec des experts ainsi que des équipes internes puisque la filière batterie est un secteur nouveau de l’économie.

Mme Thomassin a précisé que la Caisse a rencontré un grand nombre de gens qui sont venus soumettre des dossiers, mais jamais de la qualité de ceux de Northvolt.