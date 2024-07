(Londres) L’industrie aérospatiale se réinvente constamment et de nouveaux acteurs viennent s’ajouter aux entreprises existantes parce que de nouveaux besoins sont constamment créés. D’autres entreprises s’imposent parce qu’elles proposent de nouveaux outils et de nouvelles solutions à l’industrie.

C’est le cas de deux entreprises québécoises qui ont participé cette année au Salon de Farnborough, une pour qui il s’agissait d’une première expérience et l’autre, un acteur industriel déjà solidement implanté aux États-Unis, qui a décidé de créer une nouvelle division américaine, Marmen Defense & Aerospace.

Marmen est un immense groupe industriel, reconnu comme étant le coleader dans la fabrication de tours d’éoliennes en Amérique du Nord. Le groupe exploite des usines de fabrication de haute précision de pièces d’acier à Trois-Rivières, à Matane et à Brandon, dans le Dakota du Sud.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE L’usine Marmen de Matane

L’entreprise a créé en décembre dernier cette nouvelle division d’aérospatiale et de défense et a embauché il y a six mois un directeur commercial américain, pour faire du démarchage auprès des entreprises du secteur et offrir les services de fabrication de Marmen.

Rencontré au Salon du Bourget, Scott Wolfe, qui était dirigeant d’usines dans le secteur de la transformation du gaz, s’est dit impressionné de rejoindre un groupe aussi diversifié et qualifié pour réaliser des mandats industriels complexes.

Marmen fabrique depuis le début des années 2000 des composants pour l’industrie aéronautique, notamment des pièces de trains d’atterrissage ou de moteurs d’avion.

Depuis quatre ans, le groupe a développé davantage d’activités manufacturières dans le secteur de l’aérospatiale, surtout dans les infrastructures terrestres, m’explique le PDG et propriétaire de Marmen, Patrick Pellerin, sans vouloir toutefois préciser s’il s’agit de structures de rampes de lancement de fusées.

« On travaille sur certains projets et on préfère ne pas en parler avant qu’ils ne se réalisent. Ça devrait se faire d’ici l’automne », avance prudemment l’entrepreneur industriel.

Marmen a subi un certain ralentissement de ses activités de fabrication de tours d’éoliennes à Trois-Rivières, parce qu’Hydro-Québec a mis les freins sur le développement de la filière avant d’annoncer un changement radical dans sa dernière planification stratégique.

Même chose aux États-Unis, où Marmen doit fabriquer les tours du mégaprojet de parc éolien de l’océan Atlantique : l’entreprise a dû retarder la construction d’une nouvelle usine à Albany, dans l’État de New York, en raison des tergiversations des différents promoteurs du projet.

Pour le développement de sa division Defence & Aerospace, Marmen va compter sur son usine de Trois-Rivières qui réalise déjà des mandats pour les États-Unis. L’entreprise doit aussi se conformer aux règles de l’ITAR, l’International Traffic in Arms Regulators, qui contrôle la fabrication, la vente des produits de défense et d’aérospatiale destinés aux États-Unis.

Une jeune pousse qui pousse

C’est aussi l’innovation qui a poussé la jeune entreprise de Québec Ferreol à venir participer au Salon de Farnborough.

L’entreprise conçoit des skis depuis cinq ans, mais a entrepris d’en fabriquer à partir d’aluminium recyclé, dans le cadre d’un partenariat avec l’Université de Sherbrooke, Rio Tinto et le Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium.

PHOTO PAUL DIONNE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE L’entreprise Ferreol, de Québec, conçoit des skis depuis cinq ans.

Ce partenariat a permis de développer un nouvel alliage qui utilise le scandium que produit Rio Tinto à son usine de Sorel-Tracy à partir de résidus miniers.

Le scandium est un métal rare qui est utilisé pour augmenter la résistance de certains métaux, dont l’aluminium. En ajoutant 0,1 % de poudre de scandium dans un alliage d’aluminium, on augmente de deux à trois fois la résistance du métal.

L’usine de Rio Tinto est la seule à produire du scandium en Amérique du Nord ; le métal rare est sinon seulement fabriqué en Chine et en Russie.

Fondée par des collègues inscrits en génie mécanique à l’Université Laval, Ferreol a conçu, en 2023, une technologie qui permet de fabriquer ce type d’alliage aluminium-scandium qu’il a baptisé Scalium. Ferreol a créé une nouvelle entreprise appelée Ferreol Technologies pour espérer commercialiser le Scalium à grande échelle.

Deux des trois fondateurs, Félix Lapointe et Jonathan Audet, étaient à Farnborough où ils ont multiplié les rencontres avec des clients potentiels.

Les deux jeunes entrepreneurs sont manifestement emballés de la réponse qu’on a réservée à leur nouvelle proposition, et une entente importante sera annoncée dans quelques semaines. Ils préfèrent la garder secrète jusqu’à sa finalisation.

Des lecteurs m’ont écrit hier en réaction à ma chronique sur le système de sécurité qui a été mis en place à l’aéroport Heathrow de Londres et qui utilise la biométrie. Un système qui permet aux voyageurs de sortir de l’avion et de se retrouver à l’extérieur de l’aérogare en moins de 25 minutes.

Plusieurs m’ont fait part de leur expérience récente à l’aéroport de Montréal où il leur a fallu plus de deux heures pour accéder à la sortie de l’aéroport. Pourquoi AtkinsRéalis n’implante pas ce système à Montréal puisqu’elle est la firme d’ingénierie attitrée de l’aéroport ?

« C’est sûr qu’on leur a proposé d’implanter la même solution qu’à Heathrow et on continue de le faire, mais on attend qu’ils soient prêts », m’a d’ailleurs répondu Ian Edwards, PDG d’AtkinsRéalis, lorsque je lui ai posé la question mercredi.