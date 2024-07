Tous les vendredis, une personnalité du monde des affaires au Québec se dévoile dans notre section. Cette semaine, Jacynthe Côté, présidente du conseil d’administration de la Banque Royale. Elle est aussi ex-présidente du conseil d’Hydro-Québec et ex-présidente et cheffe de la direction de Rio Tinto Alcan.

Y a-t-il un moment où votre carrière a décollé ?

C’est lorsque j’ai pris la direction de l’usine d’Alcan à Beauharnois [en périphérie sud-est de Montréal], après que mes superviseurs de direction m’ont dit : « Tu peux nous faire confiance qu’on ne se trompe pas », en me confiant ce mandat. Leur message de confiance a été déterminant à une période où, à la mi-trentaine, avec trois jeunes enfants à la maison et des déménagements tous les deux ans au fil des changements de poste, je me questionnais sur la suite de ma carrière par rapport à ma situation familiale. En rétrospective, mes trois années à la direction de l’usine de Beauharnois se sont avérées un tremplin vers d’autres mandats de direction de plus en plus stratégiques chez Alcan. Et ensuite jusqu’à la haute direction et la présidence de Rio Tinto Alcan, après son acquisition en 2005.

Une bonne haute dirigeante ou présidente, c’est quelqu’un qui…

C’est une personne qui nourrit l’ambition, qui la rend collective et contagieuse parmi les gens et les activités qu’elle dirige. C’est une personne dont la vision de haut dirigeant motive ses collègues et ses adjoints à contribuer à plus grand que soi. C’est une personne qui sait écouter et apprendre, qui ne se gêne pas pour s’entourer de gens plus brillants qu’elle.

Qui admirez-vous dans le monde des affaires ?

J’ai beaucoup d’admiration pour de grands entrepreneurs comme Serge Godin (CGI), Alain Bouchard (Couche-Tard) et Rémi Marcoux (Transcontinental). Ces gens-là et leurs proches ont travaillé fort pour bâtir de grandes entreprises tout en prenant soin de bien développer la prochaine génération des talents de direction. D’ailleurs, j’ai tellement d’estime pour ces entrepreneurs que j’ai rejoint les conseils d’administration de deux d’entre eux : CGI depuis janvier 2024 – Serge Godin a été un mentor important au fil de ma carrière – et Transcontinental aux côtés de la famille Marcoux [depuis 2016, deux ans après qu’elle a quitté la présidence de Rio Tinto Alcan].

Quel conseil êtes-vous heureuse d’avoir ignoré ?

Ça remonte à l’acquisition d’Alcan par Rio Tinto en 2005. Souvent, après une telle transaction, les dirigeants de l’entreprise achetée quittent leur poste. Or, j’ai décidé d’aller à contre-courant des conseils en ce sens de mes collègues de direction chez Alcan et de me donner une chance de continuer ma carrière avec Rio Tinto. Ça s’est avéré une période d’apprentissage exceptionnelle dans une entreprise internationale de haut niveau, et durant laquelle j’ai beaucoup progressé comme haute dirigeante jusqu’au poste de PDG de Rio Tinto Alcan en 2009, quatre ans après l’acquisition. J’ai occupé ce poste jusqu’en 2014, ce qui m’a valu ensuite d’être invitée à me joindre à des conseils d’administration de grandes entreprises.

Quel conseil donneriez-vous à la version plus jeune de vous-même ?

D’abord, il faut accepter de prendre des risques pour progresser dans sa carrière. Parce que le risque de ne pas réussir un projet ou un mandat est moins grave que le risque de s’ennuyer ou de stagner parce qu’on ne s’est pas ouvert suffisamment de portes vers des occasions d’apprendre. Pour les jeunes en début de carrière, c’est important d’en couvrir large pour explorer et se tester, pour apprendre ce qu’on aime ou pas, et savoir ce dans quoi on est bon ou moins bon. C’est aussi la meilleure façon de se préparer à prendre de l’expansion et de la complexité dans ses objectifs professionnels.

Quelles sont votre meilleure et votre pire habitude ?

Ma pire habitude, c’est que je peux être beaucoup « dans ma tête » par moments, au point d’être très distraite par rapport à ce qui se passe immédiatement autour de moi. Je le sais et j’y fais attention depuis longtemps. Une anecdote familiale à ce sujet : lors de mes années à la direction de l’usine d’Alcan à Jonquière [Lac-Saint-Jean], j’ai déjà oublié de déposer mon jeune fils à la garderie avant d’arriver au bureau. C’est le gardien d’entrée qui m’avait demandé pourquoi mon enfant était encore dans la voiture ! Ma meilleure habitude ? Je suis très organisée dans la gestion et le nivellement de ma charge de travail. Quand j’arrive à une réunion, je suis toujours bien préparée. C’est pour ma satisfaction personnelle, mais aussi par respect des autres participants. Je déteste être en retard, et je déteste être prise à la dernière minute.

Que faites-vous pour féliciter ou remercier quelqu’un ?

Avant de féliciter ou de remercier quelqu’un, je m’assure de bien comprendre ce qu’il a fait afin de pouvoir lui transmettre des remerciements qui soient vraiment personnalisés, authentiques et sincères. Je veux que les gens se sentent bien lorsqu’on les remercie de façon spécifique, après avoir pris le temps de bien comprendre ce qu’ils ont fait, plutôt que de transmettre des remerciements de façon banale.

Votre plus grande réalisation personnelle, hors du travail ?

En premier lieu, c’est d’avoir une belle qualité de vie familiale – 43 ans de mariage, trois enfants, deux petits-enfants – au terme d’une carrière fort bien remplie. C’est aussi mon message aux jeunes adultes : on peut avoir une carrière et une vie familiale bien remplies, plutôt que l’une ou l’autre. En second lieu, c’est mon implication de philanthropie auprès de deux organisations en particulier : la Fondation du CHU Sainte-Justine et l’organisation Alloprof [téléassistance scolaire de niveaux primaire et secondaire]. Ce qui m’inspire beaucoup en philanthropie, c’est qu’on reçoit tellement en donnant ! Avec Alloprof, notamment, c’est extrêmement valorisant d’être au conseil d’administration d’une organisation qui répond chaque année à des millions de requêtes d’assistance scolaire de la part de milliers d’écoliers qui ont besoin d’un petit coup de pouce pour réussir à l’école.

Comment faites-vous pour débrancher du travail ?

C’est de profiter au maximum de la qualité et de la force de notre cercle familial, après avoir dû composer avec quelques dossiers de santé graves qui nous ont fait beaucoup nous serrer les coudes. Mon mari et moi, on cuisine beaucoup pour nos enfants et nos petits-enfants. Il y a beaucoup de « je t’aime » dans ce qu’on leur prépare. Ce sont aussi des moments de rassemblement familial extrêmement agréables et relaxants.

Votre meilleur investissement, à titre personnel ou familial ?

Récemment, c’est sans doute la réfection complète de notre cuisine, mon mari et moi, dans notre résidence familiale. Ça nous a permis de rehausser considérablement nos activités de cuisine et de repas en famille, qui sont des moments très importants pour notre qualité de vie. À long terme, c’est notre chalet sur le bord d’un lac en région de villégiature. C’est un lieu de rassemblement très important pour notre famille dans une ambiance où on n’a pas le choix de relaxer.