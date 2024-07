États-Unis La croissance repart de plus belle au deuxième trimestre

(Washington) L’économie américaine, qui semblait présenter des signes d’essoufflement au premier trimestre après plus de deux ans de performances supérieures aux attentes, a marqué un sursaut inattendu ces derniers mois, à la plus grande satisfaction du président Joe Biden et du camp démocrate à quelques mois de l’élection présidentielle.