(Montréal) TFI International affirme que son bénéfice net pour le premier trimestre s’est élevé à 92,8 millions US, en baisse par rapport aux 111,9 millions US un an plus tôt.

La Presse Canadienne

L’entreprise de transport et de logistique basée à Montréal affirme que ses revenus ont totalisé 1,87 milliard US, en hausse par rapport à 1,85 milliard US au même trimestre de l’année dernière.

La société a déclaré que son bénéfice opérationnel peut être attribué notamment à la baisse des revenus et des volumes associés au transport de marchandises.

Le bénéfice dilué par action s’est établi à 1,09 $ US, contre 1,27 $ US.

Selon le président et chef de la direction, Alain Bédard, l’entreprise « a bien performé dans un environnement difficile ».

Il a aussi indiqué que l’acquisition récente de Daseke ajoutera de l’envergure aux activités de transport de lots complets de TFI à compter de ce mois-ci.