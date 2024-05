Signe que la vitesse de croisière atteinte par Bombardier rassure les investisseurs, Moody’s relève sa cote de crédit. Le constructeur de jets privés doit cependant continuer de convaincre les agences de notation avant d’être considéré comme un investissement de qualité (investment grade).

Une amélioration de la note de crédit se traduit généralement par une diminution de ses coûts d’emprunt. Chez Moody’s, la cote de la multinationale québécoise est passée à B1, alors qu’elle était de B2 auparavant.

« Cela reflète les progrès continus de Bombardier en matière de réduction de son endettement, de l’augmentation de ses bénéfices et de sa capacité à générer des liquidités », souligne l’analyste Jamie Koutsoukis, dans un rapport diffusé jeudi.

La décision de l’agence new-yorkaise est survenue au lendemain de la journée des investisseurs de l’avionneur québécois. Ses dirigeants ont répété pouvoir atteindre les cibles du plan qui doit culminer en 2025. L’entreprise a également levé le voile sur quelques axes de croissance d’ici la fin de la décennie.

Dans deux ans, Bombardier devrait générer des revenus annuels supérieurs à 9 milliards US. Sa marge ajustée devrait être d’environ 18 % et l’entreprise devrait générer plus de 900 millions US en trésorerie. Son ratio d’endettement doit osciller entre 2 fois et 2,5 fois son bénéfice d’exploitation ajusté. Le ratio actuel est de 3,6 fois.

Encore du travail

Bombardier a encore du pain sur la planche. Chez Moody’s, une note de B signifie que la volatilité guette toujours l’entreprise. L’avionneur établi à Montréal a encore trois étapes à franchir pour se hisser au statut d’investissement de qualité.

L’agence estime toutefois que la multinationale affiche un niveau de liquidités vigoureux, une position dominante dans l’industrie de l’aviation d’affaires ainsi qu’un carnet de commandes qui frôle 15 milliards US. L’entreprise se trouve cependant dans un créneau généralement tributaire des aléas de l’économie, prévient Moody’s.

Dans l’ensemble, les analystes qui suivent les activités de Bombardier ont accueilli favorablement les remarques de la direction du constructeur, mercredi.

« Nous constatons que l’entreprise progresse de manière constante vers ses objectifs de 2025 grâce à une demande soutenue », estime Cameron Doerksen, de la Financière Banque Nationale, dans une note envoyée à ses clients.

Selon la firme de données financières Refinitiv, 11 analystes recommandent l’achat du titre, tandis que deux suggèrent de le conserver. Trois autres estiment qu’il vaut mieux le vendre. Jeudi, à la Bourse de Toronto, l’action de catégorie B de Bombardier a clôturé à 69,80 $, en hausse de 2,45 $, ou 3,7 %.