(Calgary) L’exploitant canadien de pipelines TC Énergie a réalisé des livraisons records pour ses réseaux de gazoducs au premier trimestre, grâce à l’essor de la demande d’électricité en Amérique du Nord.

Amanda Stephenson La Presse Canadienne

La société basée à Calgary a déclaré vendredi que ses bénéfices comparables provenant de ses segments de gaz naturel au Canada, aux États-Unis et au Mexique s’élevaient à 2,37 milliards au cours des trois premiers mois de 2024, contre 2,18 milliards pour la même période de 2023.

La société a annoncé que les livraisons sur son réseau NGTL, qui transporte du gaz naturel de l’Alberta et du nord-est de la Colombie-Britannique vers les marchés canadien et américain, se sont élevées en moyenne à 15,3 milliards de pieds cubes par jour (Gpi3/j), en hausse de 0,7 Gpi3/j par rapport au premier trimestre.

Le réseau de NGTL a également atteint un nouveau record de livraison en une seule journée de 17,3 Gpi3/j.

Aux États-Unis, l’activité gazoducs de TC Énergie a enregistré un débit quotidien moyen au premier trimestre de 30 Gpi3/j, en hausse de plus de 5 % sur un an.

Le portefeuille global de gaz naturel de la société aux États-Unis et ses actifs spécifiques, notamment Columbia Gas, Columbia Gulf et Great Lakes Gas Transmission, ont atteint des records de livraisons.

« La croissance de la demande de gaz naturel se poursuit pour alimenter les États-Unis à mesure que la demande d’électricité augmente », a déclaré le président et chef de la direction, François Poirier, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

« L’année 2023 a été une année record pour la combustion d’électricité aux États-Unis et cette vigueur se poursuit en 2024 », a-t-il ajouté.

Selon un rapport publié plus tôt cette année par le cabinet de conseil McKinsey, le gaz naturel devrait jouer un rôle central dans la transition énergétique, la demande mondiale devant croître de 10 à 15 % après 2030 avant de chuter à mesure que la transition énergétique progresse.

La croissance devrait être portée par le passage du charbon au gaz naturel à combustion plus propre, mais également par la demande accrue d’électricité alimentée au gaz naturel en raison de l’électrification des bâtiments, des transports et de l’industrie lourde.

Les centres de données, une opportunité de croissance

Sur l’important marché américain, la croissance de la demande de gaz naturel a été particulièrement significative. Selon l’Energy Information Administration des États-Unis, en 2023, 89,1 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour ont été consommés aux États-Unis, soit le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Depuis 2018, la consommation de gaz naturel aux États-Unis a augmenté en moyenne de 4 % par an.

La demande est alimentée par un certain nombre de facteurs, notamment les faibles prix du gaz naturel, les arrêts de centrales au charbon et la nature intermittente de la production éolienne et solaire pour laquelle le gaz naturel sert souvent de secours.

TC Énergie s’attend également à une croissance du gaz naturel en raison de la demande émergente pour les centres de données. Selon McKinsey, la consommation électrique des centres de données américains devrait augmenter de 10 % d’ici 2030.

« Nous voyons une opportunité de croissance significative liée à l’augmentation de la demande dans les années à venir en raison des centres de données », a déclaré Stanley Chapman, vice-président exécutif et président des gazoducs chez TC Énergie.

« Les exigences de fiabilité associées aux centres de données entraînent également une appréciation accrue du rôle que le gaz naturel va également jouer dans le soutien de ces charges », a-t-il dit.

Un bénéfice en baisse, mais des revenus en hausse

TC Énergie a déclaré un bénéfice de 1,20 milliard au premier trimestre, ou 1,16 $ par action, en baisse par rapport à 1,31 milliard, ou 1,29 $ par action, à la même période l’année dernière.

Les revenus du trimestre ont totalisé 4,24 milliards, contre 3,93 milliards au premier trimestre 2023.

Sur une base comparable, TC Énergie affirme avoir gagné 1,24 $ par action au cours de son dernier trimestre, contre 1,21 $ par action à pareille date l’an dernier.

Au cours du trimestre, TC Énergie a annoncé un accord visant à vendre son système de transport de gaz naturel de Portland à BlackRock par le biais d’un fonds géré par son activité d’infrastructure diversifiée et de fonds d’investissement gérés par Morgan Stanley Infrastructure Partners.

Elle a également annoncé un accord en mars pour vendre son projet de transport de gaz naturel de Prince Rupert à la Première Nation Nisga’a – dont les terres sont situées sur la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique, près de la ville de Terrace – et son partenaire, Western LNG, basé au Texas.

TC Énergie continue de travailler à la scission de son activité d’oléoducs en une société distincte, appelée South Bow. Les actionnaires devraient voter sur la scission proposée lors de l’assemblée générale annuelle de TC Énergie prévue le 4 juin.