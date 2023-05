Isabelle Hachey, journaliste et chroniqueuse pour La Presse

Les journalistes, chroniqueurs et éditorialistes de La Presse sont récipiendaires de sept prix au réputé Concours canadien de journalisme, remis vendredi soir à Toronto. Notre journaliste et chroniqueuse Isabelle Hachey est notamment nommée journaliste de l’année.

« Ce qui nous rend le plus fier dans ces nombreux prix, c’est leur diversité, a souligné François Cardinal, éditeur adjoint et vice-président Information de La Presse. Une diversité qui montre la qualité, mais aussi la profondeur du journalisme pratiqué à La Presse pour toucher le plus grand nombre de lecteurs, grâce en bonne partie aux donateurs. »

Parmi tous les quotidiens canadiens, La Presse vient en deuxième place avec sept victoires sur 23 catégories. Le Globe and Mail est en première place avec 9 prix.

La Presse Canadienne, le Halifax Chronicle Herald, le National Post, le St. John’s Telegram, le Toronto Star, TorStar et le Vancouver Sun/The Province ont obtenu une victoire chacun.

Isabelle Hachey est la seule double lauréate de la soirée, en plus d’avoir été couronnée journaliste de l’année.

Elle a remporté le prix dans la catégorie du Reportage à caractère international pour son travail en Ukraine, au début de la guerre. Elle a aussi été récipiendaire dans la catégorie « Chronique », pour ses textes sur la guerre en Ukraine, sur les lois québécoises permettant à un violeur d’avoir des droits parentaux, et sur la mort de Joyce Echaquan sous les insultes racistes, à Joliette.

Elle était également finaliste avec Marie-Ève Tremblay du 98,5 FM dans la catégorie « Grande Enquête » pour leur reportage qui revisitait l’affaire Julien Lacroix. C’est Kelly Grant du Globe and Mail qui a reçu ce prix pour un reportage sur une épidémie de tuberculose au Nunavut.

Dans sa carrière, Isabelle Hachey a été quatre fois lauréate aux Concours canadien de journalisme, et 15 fois finaliste.

Quatre autres prix

L’éditorialiste en chef de La Presse Stéphanie Grammond a remporté le prix dans la catégorie « Éditorial », pour ses textes touchant la guerre en Ukraine, le Réseau express métropolitain (REM), et la protection de la langue française.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Stéphanie Grammond, éditorialiste en chef de La Presse

En culture, les reporters Charles-Éric Blais-Poulin et Marissa Groguhé sont récipiendaires pour leur reportage sur une vague de suicides dans la communauté des arts du spectacle pendant la pandémie de COVID-19.

Le chef de l’équipe d’enquête de La Presse Vincent Larouche s’est vu décerner le prix du meilleur Reportage soutenu pour sa couverture du procès fantôme, un procès criminel jugé en secret de façon « incompatible avec les valeurs d’une démocratie libérale », selon la Cour d’appel du Québec.

Finalement, derrière la caméra, le photojournaliste Robert Skinner a remporté le prix de la Photo d’actualité générale pour son cliché d’un jeune sans-abri faisant des pirouettes, pendant qu’il était à l’hôpital avec la COVID-19.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE

« Je suis extrêmement heureux que Robert ait remporté ce prix, a réagi David Boily, directeur de la photo et de la vidéo. C’est un photographe doté d’une grande sensibilité qui transparaît dans ses photos. Je suis ravi que son excellent travail ait finalement été récompensé, surtout dans une si grande arène. C’est un prix grandement mérité. »

Et quatorze nominations

Des journalistes et chroniqueurs de La Presse étaient aussi finalistes à huit autres reprises, pour un total de 14 nominations. Il s’agit du meilleur classement pour le quotidien en 15 ans.

Dans la catégorie « Chronique », la chroniqueuse internationale Laura-Julie Perreault était en lice avec une série de chroniques sur la guerre en Ukraine.

La grande reporter Katia Gagnon a récolté sa 7e sélection au prestigieux concours en devenant finaliste Joan Hollobon en journalisme spécialisé, grâce à sa couverture approfondie du système de protection de la jeunesse au Québec.

Sélectionnée pour la 10e fois, la journaliste d’enquête Caroline Touzin était finaliste dans la même catégorie, grâce à une série de reportages mettant en lumière les effets de la violence meurtrière et de la hausse de la maltraitance d’enfants sur les hôpitaux montréalais pendant la pandémie.

En lice pour le prix John Wesley Dafoe, la correspondante parlementaire Fanny Lévesque s’était démarquée avec divers reportages portant notamment sur l’impact de la loi 79 sur les familles autochtones et sur les quarts de travail de 16 heures imposés aux infirmières.

Pour leurs reportages sur l’arrestation de trois entraîneurs de basketball de l’école secondaire Saint-Laurent pour des crimes de nature sexuelle, le journaliste d’enquête Daniel Renaud et les reporters Alice Girard-Bossé et Henri Ouellette-Vézina étaient en lice dans la catégorie « Nouvelle de dernière heure ».

Dans l’équipe éditoriale, le journaliste Vincent Brousseau-Pouliot compétitionnait dans la catégorie « Texte explicatif » pour son analyse des données sur l’immigration au Québec.

Le Concours canadien de journalisme a été créé en 1949 par le Toronto Press Club. Il vise à encourager et récompenser l’excellence du travail journalistique parmi les quotidiens canadiens.