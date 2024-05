(Québec) Pour enchaîner la réalisation d’importants projets de transport collectif, Mobilité Infra Québec devrait avoir des sources de revenus autonomes, dit Valérie Plante. La mairesse de Montréal estime qu’il serait « désastreux » d’exiger aux villes de payer en tout temps une partie de la facture.

« Avoir un fonds dédié, ça viendrait vraiment grandement aider, ça donnerait de la prévisibilité et ça permettrait de prendre des décisions sur le plus long terme », a déclaré Mme Plante en point de presse vendredi.

Elle était accompagnée de plusieurs autres élus municipaux, qui participaient au « rendez-vous national sur l’avenir du transport collectif », organisé d’urgence par l’Union des municipalités du Québec à la suite du débat entourant le déficit d’exploitation des sociétés de transports.

Mme Plante réagissait au dépôt du projet de loi qui va créer une agence des transports par la ministre Geneviève Guilbault. Cette dernière estime que les villes doivent s’attendre à payer une partie de la facture de l’érection des projets de transports collectifs.

« Je m’attends à ce que les municipalités collaborent et qu’on s’entende sur un montant. C’est prévu aussi [qu’à défaut d’entente], c’est le gouvernement qui va déterminer la contribution en question », a-t-elle affirmé jeudi.

« Ce n’est pas vrai »

Le maire de Québec, Bruno Marchand, s’y oppose vigoureusement. « Non. La ministre a dit, c’est historique que les villes paient pour les réseaux d’infrastructures en transport collectif. Ce n’est pas historique. C’est arrivé à quelques reprises, avec une redevance sur le REM, et une entente [sur le tramway de Québec], mais ce n’est pas historique. L’UMQ va participer aux discussions, mais au-delà de ça [il faut savoir] où on s’en va où d’ici 2040, ça nous coûte combien et comment on le finance. Ça ne peut pas être financé à la pièce, on n’y arrivera pas », a-t-il lancé.

Mme Plante a renchéri : « le métro de Montréal, la ligne vers Laval, il n’y a eu aucune contribution de Laval pour ça. Donc ce n’est pas vrai que c’est historique. Et ça ne peut pas [devenir] du mur à mur, ça serait désastreux », a-t-elle ajouté.

Mme Plante croit plutôt que le gouvernement du Québec doit consulter les citoyens sur « des sujets pas facile », un peu comme le fait la métropole. Son administration va demander aux Montréalais si l’on doit réduire le service, gonfler le compte de taxes ou imposer les automobilistes, par exemple.

Le Rendez-vous organisé par l’UMQ a rapidement pris une tournure politique. « Je souhaite qu’enfin, nous soyons écoutés, et pas seulement entendus », a lancé Stéphanie Lacoste, la mairesse de Drummondville, ville hôtesse du rassemblement en ouverture.

Le président de l’UMQ, en présentant la ministre Guilbault, qui venait y faire un discours, lui a souligné que son projet de loi « soulève de vives inquiétudes dans le milieu municipal ». Il souligne que :

L’aménagement du territoire est de compétence municipale, et cette agence doit préserver leur autonomie

Il est « impensable » que les villes « se retrouvent seules avec les déficits venant avec l’implantation de nouveaux projets »

Ralentir l’électrification

De son côté, la ministre Guilbault a rétorqué qu’« on ne peut pas dénoncer les corollaires d’un statu quo, et de ne pas se donner la chance de réformer la manière de faire du transport collectif au Québec », en précisant « je ne critique personne ».

Mme Guilbault a affirmé de son côté qu’elle veut fonctionner, pour le financement, « par entente pour faire des montages financiers projet par projet ».

Elle a également mentionné qu’elle est « en train de réfléchir à quelque chose » pour le transport interurbain. Et elle songe à reporter l’échéancier de l’électrification des flottes d’autobus, un engagement environnemental phare du gouvernement qui coûte cher aux villes.

Le maire Bruno Marchand a affirmé que pour sa seule ville, la facture est de 3 milliards. « On vous entend sur l’électrification. On vous a écouté. Vous êtes écouté. Les cibles dans le Plan pour une économie verte partent d’une excellente intention. […] On a des cibles très très ambitieuses : 55 % électriques urbain électrique en 2030, mais on entend bien que ça met beaucoup de pression. Je suis en train de réfléchir à quelque chose, je vous reviendrai », a-t-elle dit.