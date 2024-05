À peine déposé, aussitôt dénoncé. Le projet de loi du gouvernement créant Mobilité Infra Québec, cette agence des transports censée réduire les coûts et les délais des projets, suscite déjà beaucoup d’inquiétudes dans le milieu du transport collectif, particulièrement dans le Grand Montréal.

« Nous sommes préoccupés par la création d’une nouvelle structure qui viendra cannibaliser l’expertise déjà bien présente dans les secteurs publics et parapublics », a fait valoir jeudi la Société de transport de Montréal (STM), en rappelant être « la seule organisation publique qui a réalisé de grands projets en transport collectif et qui possède cette expertise ».

Si elle appuie l’arrivée de « nouveaux leviers » pour favoriser le développement du transport collectif, la STM évoque toutefois des dispositions « très préoccupantes » dans le projet de loi déposé jeudi par la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, à l’Assemblée nationale.

D’abord, « la Loi sur les sociétés de transports en commun n’est pas concernée par les modifications proposées », ce qui « réellement inquiétant considérant que nous sommes l’un des plus importants gestionnaires de projets publics de transport collectif, avec 21 milliards d’investissements en fonds publics prévus au cours des 10 prochaines années », martèle le conseiller corporatif du transporteur, Kevin Bilodeau.

Toute réforme pour réduire les coûts et les délais doit cibler tous les projets de transport collectif qui sont réalisés avec des fonds publics. Kevin Bilodeau, conseiller corporatif à la STM

Sur les nouvelles sources de revenus, « le projet de loi proposé ne prend pas en compte nos demandes pour favoriser la valorisation immobilière des sites » et ajoute au contraire « des contraintes qui vont limiter la capacité des sociétés de transport à générer des revenus immobiliers », déplore aussi M. Bilodeau.

Quelle suite pour l’ARTM ?

À l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), dont le rôle de planificateur risque d’être revu avec l’arrivée de cette agence, le porte-parole Simon Charbonneau a prudemment indiqué jeudi que « les rôles et responsabilités en matière de planification du transport collectif dans la grande région de Montréal devront être précisés prochainement ». « Nous participerons activement aux consultations à venir sur le sujet », a insisté M. Charbonneau.

En entrevue avec La Presse récemment, la ministre Geneviève Guilbault avait reconnu « qu’on pourrait y voir un chevauchement avec la mission de l’ARTM », en assurant toutefois que son projet de loi n’apportera pas de changement au mandat de l’organisme qu’elle a déjà accusé d’être inefficace.

« Pour moi, l’avenir de l’ARTM est tout à fait incertain », juge l’expert en planification des transports à l’Université de Montréal, Pierre Barrieau. « Avec l’arrivée de l’agence, ils n’auront plus vraiment grand-chose à faire, à part ramasser l’argent des titres et faire les enquêtes origine-destination (OD) par exemple. Ce sont des tâches que la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pourrait faire. »

Selon lui, Mobilité Infra Québec « institutionnalise les mêmes mécanismes qu’on a utilisés avec la Caisse de dépôt, donc CDPQ Infra, tout en amenant des garde-fous supplémentaires pour mieux se protéger » contre les retards ou les dépassements de coûts qui ont été associés au Réseau express métropolitain (REM).

CDPQ Infra, qui pourrait être au cœur de cette agence des transports, a précisé par courriel qu’elle « regroupe l’ensemble des expertises nécessaires pour mener à bien la réalisation de grands projets de mobilité et est donc une partenaire de choix dans le développement des infrastructures publiques », sans toutefois s’avancer davantage.

La CMM, elle, juge que « d’accélérer la réalisation des projets déjà identifiés, c’est très bien, mais ça laisse croire que le développement du réseau se limite à ça et surtout, ça ne règle pas l’épineuse question du financement ».

Moins de pouvoir aux villes ?

Chez Trajectoire Québec, qui défend les intérêts des usagers du transport collectif dans la province, la directrice générale Sarah V. Doyon se dit « très inquiète pour la suite des développements ».

« Une agence basée à Québec qui planifie le transport collectif pour tout le Québec, ça nous fait craindre qu’on enlève des pouvoirs qui sont aux villes ou aux communautés métropolitaines. J’ai peur de comment tout ça va cohabiter, surtout qu’il reste encore beaucoup de flou », souffle-t-elle.

« On ne veut pas que cette agence-là soit l’arbre qui cache la forêt des enjeux de financement », glisse quant à lui le directeur général de Vivre en ville, Christian Savard, qui s’interroge aussi « sur la manière dont cette agence va s’arrimer avec les villes et les pouvoirs locaux d’aménagement et d’urbanisme ».

« Le grand défi, ça va être de travailler ensemble, sinon c’est juste l’agence qui débarque dans les villes. Ce manque d’arrimage potentiel, ça me préoccupe », conclut M. Savard.