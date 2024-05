Le président américain, Joe Biden, le président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, et le premier ministre canadien, Justin Trudeau, lors du Sommet des leaders nord-américains de janvier 2023.

(Ottawa) Ottawa n’a pas encore fixé de date pour le Sommet des leaders nord-américains, mais le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il avait toujours l’intention d’accueillir le sommet cette année.

La Presse Canadienne

Le sommet annuel des dirigeants nord-américains est organisé en alternance par le Canada, les États-Unis et le Mexique. Il permet une série de rencontres bilatérales et trilatérales sur des dossiers transnationaux tels que l’immigration et le trafic de drogue.

Le Canada avait accepté l’année dernière d’accueillir à son tour le prochain sommet et la ministre mexicaine des Affaires étrangères, Alicia Bárcena, a même déclaré en février qu’il aurait lieu au Québec en avril.

Mais Affaires mondiales Canada n’a pas précisé si l’évènement aura lieu cette année ni où, bien que M. Trudeau affirme que les libéraux « ont toujours l’intention de l’organiser en 2024 ».

Les Mexicains se rendront aux urnes le 2 juin pour des élections présidentielles et législatives, tandis que les élections américaines auront lieu le 5 novembre.

Bruce Heyman, ambassadeur des États-Unis au Canada sous l’administration de Barack Obama, soutient que le plus important est que le sommet ait lieu un jour. Il ajoute que ces rencontres pourraient contribuer à limiter l’effet d’éventuelles restrictions commerciales et frontalières si Donald Trump était élu.