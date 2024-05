Le premier ministre Justin Trudeau souligne que les promesses du chef de l’opposition Pierre Poilievre de supprimer la tarification du carbone surviennent alors que le pays est aux prises avec des incendies de forêt et autres catastrophes et affirme que M. Poilievre « regarderait le pays brûler » plutôt que de poursuivre la lutte contre la crise climatique.

La Presse Canadienne

M. Trudeau souligne que lorsque M. Poilievre parle de supprimer la tarification du carbone, cela signifierait également la fin des chèques que reçoivent la plupart des familles.

Il rappelle que le directeur parlementaire du budget a confirmé que 80 % des familles reçoivent plus grâce au programme canadien de remise sur le carbone que le supplément qu’elles paient pour l’essence et le chauffage domestique en raison de la tarification du carbone.

Ses remarques surviennent après que M. Poilievre a appelé à des « vacances » de la tarification du carbone entre le long week-end de la fête de la Reine et celui de la fête du Travail.

M. Poilievre a déclaré lors d’une conférence de presse dans une station-service à Vancouver que sa proposition de « vacances » permettrait de réduire le prix de l’essence de 35,6 cents le litre en moyenne.

Mais M. Trudeau affirme que son gouvernement libéral a conçu le programme de tarification du carbone pour garantir que la pollution ne soit pas gratuite, tout en redonnant plus d’argent aux Canadiens.

Huit familles sur dix dans les régions où s’applique la tarification sur le carbone s’en sortent mieux avec les chèques de la remise canadienne sur le carbone qu’ils reçoivent quatre fois par an qu’il ne leur en coûte en extra pour un plein d’essence ou pour chauffer leur maison. le premier ministre Justin Trudeau

M. Trudeau a déclaré que M. Poilievre supprimerait la tarification du carbone et ces contrôles à un moment où les Canadiens sont aux prises avec l’augmentation du coût de la vie et où les incendies de forêt, les inondations et d’autres phénomènes extrêmes affectent les gens partout au pays.

« Son idéologie est si forte qu’il regarderait le pays brûler et les Canadiens souffrir plutôt que de continuer à lutter contre les changements climatiques et de mettre dans leurs poches la remise canadienne sur le carbone », a dit le premier ministre à propos du chef de l’opposition.

Supprimer la taxe

M. Poilievre a déclaré que son objectif était de « supprimer la taxe » et de donner le feu vert à de grands projets de ressources naturelles pour rapatrier la production dans ce qui est « le pays le plus respectueux de l’environnement au monde ».

« Nous liquéfierons le gaz et l’enverrons en Asie pour voir fermer les centrales au charbon là-bas », a-t-il promis.

M. Poilievre a également été interrogé jeudi sur l’utilisation de l’expression « criminels climatiques » pour décrire les personnes qui travaillent dans les industries extractives ou conduisent de gros camions.

Il a répondu en disant que les personnes qui tiennent de tels « propos incendiaires » tentent d’intimider les contribuables. « Nous voyons ce genre de langage vraiment radical, extrême et farfelu chez les libéraux de Trudeau lorsqu’ils attaquent les gens qui conduisent des automobiles et disent qu’ils veulent interdire les routes », a déclaré M. Poilievre.

« Pendant ce temps, Trudeau et le NPD n’ont aucun problème à importer davantage de produits fabriqués par des dictatures qui brûlent du charbon comme la Chine, qui est responsable des plus grandes émissions de tous les pays de la planète Terre. »

M. Poilievre affirme que le gouvernement libéral, avec le soutien des néo-démocrates, s’est mis à « multiplier les taxes punitives sur le carbone », alors que « la grande majorité des Canadiens ont du mal à se nourrir, à se chauffer et à se loger ».

« Les Canadiens sont en difficulté et ils n’ont même pas les moyens de s’offrir des vacances. Ils ont besoin d’une pause. »