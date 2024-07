(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau exhorte Israël à « répondre de manière substantielle » au récent avis consultatif du plus haut tribunal des Nations Unies selon lequel la présence d’Israël dans les territoires palestiniens occupés est illégale et doit arriver à terme.

La Presse Canadienne

L’avis non contraignant de la Cour internationale de justice, rendu public la semaine dernière, constitue une condamnation radicale et sans précédent de la domination israélienne sur le territoire conquis il y a 57 ans.

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le premier ministre Justin Trudeau

M. Trudeau a répondu vendredi à l’avis de la Cour dans le cadre d’une déclaration commune du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, appelant l’État hébreu à renoncer à ses colonies en Cisjordanie.

Les pays ont également renouvelé leurs appels à un cessez-le-feu immédiat concernant le conflit entre Israël et le Hamas qui a ravagé la bande de Gaza.

Ils affirment dans leur communiqué qu’ils soutiennent le projet d’accord présenté par le président américain Joe Biden et approuvé par le Conseil de sécurité de l’ONU.

Le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande affirment que le Hamas doit déposer les armes et libérer tous les otages israéliens, et qu’ils ne voient aucun rôle pour le Hamas dans la future gouvernance de Gaza.