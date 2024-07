Poilievre critique les libéraux, le NPD et le Bloc

(Ottawa) Le chef de l’opposition conservatrice, Pierre Poilievre, attribue la hausse nationale de la criminalité et le récent meurtre d’une adolescente ontarienne à ce qu’il qualifie d’échec des politiques libérales, néo-démocrates et bloquistes.

La Presse Canadienne

M. Poilievre a tenu une conférence de presse à London, en Ontario, jeudi, un jour seulement après que la communauté a organisé une veillée en hommage à Breanna Broadfoot, âgée de 17 ans, qui, selon la police, a été victime de violence conjugale.

Le chef conservateur affirme que le suspect avait déjà été arrêté, mais qu’il avait été relâché avant l’attaque mortelle contre l’adolescente.

M. Poilievre affirme que Mme Broadfoot est la dernière victime des politiques « radicales et libérales » du gouvernement et a réitéré ses appels précédents en faveur d’une réforme des libérations sous caution.

Statistique Canada a publié jeudi un rapport montrant que les crimes déclarés par la police ont augmenté de 2,5 % en 2023, bien que les crimes violents soient restés pratiquement inchangés.

M. Poilievre promet que si son parti forme le gouvernement, il réformera le système de libération sous caution, mettra fin à l’approvisionnement sécuritaire en drogues et fermera les centres de consommation supervisée à proximité des écoles.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, dit remettre en question la véracité des commentaires de M. Poilievre et l’accuse de faire de la politique avec la vie des gens.

Le ministre de la Justice n’a pas répondu à une demande de commentaires dans l’immédiat.

Statistique Canada affirme que l’augmentation de la criminalité est en grande partie due à un taux plus élevé de pornographie juvénile, de fraude, de vols à l’étalage et de vols de véhicules déclarés à la police.

Alors que les extorsions, vols et agressions commis avec une arme ou causant des lésions corporelles ont augmenté, les homicides ont diminué de 14 % par rapport à l’année dernière, selon le rapport.

Les violations sexuelles contre les enfants ont également diminué de 10 % en 2023.