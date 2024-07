Départ de Seamus O’Regan Steven MacKinnon devient ministre du Travail et des Aînés

(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a évité de faire de grands changements au sein de son Cabinet vendredi après le départ de Seamus O’Regan. Il a nommé le député de Gatineau, Steven MacKinnon, pour lui succéder comme ministre du Travail et des Aînés. Ce dernier a signalé que les libéraux continueront de gouverner sous le signe de la continuité malgré l’impopularité de leur chef, et miseront sur les différences entre leurs politiques et celles des conservateurs.