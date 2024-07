(Ottawa) « Ce sont des décisions difficiles », écrit Seamus O’Regan dans une déclaration publiée sur le réseau social X jeudi. Le ministre du Travail et des Aînés a annoncé qu’il quittera ses fonctions vendredi pour des raisons familiales. Il continuera de siéger comme député jusqu’à la prochaine élection. La nouvelle de son départ s’était ébruitée jeudi avant-midi, quelques heures avant la publication de sa déclaration.

« Être choisi pour être député durant trois élections pendant neuf ans par les gens de cette circonscription a été un grand honneur », a déclaré l’élu qui représente St. John’s-Sud–Mount Pearl dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

« Mais ultimement ma famille passe en premier. J’ai besoin d’être un meilleur époux, fils, oncle et ami, et ce travail nécessite beaucoup de temps pour bien le faire. »

Le ministre de 53 ans a été élu au Parlement en 2015 et fait partie du cabinet depuis 2017. Il a été occupé les fonctions de ministre associé de la Défense nationale, ministre des Anciens Combattants, ministre des Services aux Autochtones et ministre des Ressources naturelles avant de devenir ministre du Travail après l’élection fédérale de 2021.

Le premier ministre Justin Trudeau a rappelé le « projet de loi historique » anti-briseurs de grève défendu par le ministre O’Regan pour bannir le recours aux travailleurs de remplacement. Cette législation issue de l’entente entre les libéraux et les néo-démocrates a été adoptée à l’unanimité en mai.

Dans sa déclaration, M. Trudeau remercie « sincèrement le ministre O’Regan pour son leadership exceptionnel » et a annoncé que son successeur sera assermenté à Rideau Hall vendredi.

M. O’Regan a avoué que son travail avec le premier ministre allait lui manquer. « Je crois qu’il sera considéré comme l’un des leaders les plus significatifs et importants de notre histoire, a-t-il écrit. Sa force, son endurance et sa vision n’ont pas d’égal et il aidera à passer à travers les prochaines élections.

Le leadership de Justin Trudeau est ouvertement remis en question depuis la défaite des libéraux dans la circonscription de Toronto–St. Paul’s aux mains des conservateurs. Des rumeurs circulent depuis quelques semaines à l’effet que l’ex-gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, pourrait faire son entrée au Cabinet même s’il ne siège pas comme député.