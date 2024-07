Le député de Gatineau Steven MacKinnon devient vendredi ministre du Travail et des Aînés.

Steven MacKinnon devient ministre du Travail et des Aînés

(Ottawa) Le député de Gatineau Steven MacKinnon devient ministre du Travail et des Aînés. Il succède à Seamus O’Regan qui a annoncé sa démission la veille pour passer plus de temps avec son conjoint et le reste de sa famille. Le premier ministre Justin Trudeau, sous le feu des critiques depuis la défaite libérale dans Toronto–St. Paul’s, évite donc pour l’instant de grands changements au sein de son Cabinet.

Il a fait son arrivée à Rideau Hall vendredi matin en compagnie de sa conjointe pour son assermentation. « C’est toujours un honneur », s’est-il exclamé.

« Vous trouvez-vous un peu seul ? », lui a demandé La Presse. « Oui, en plus ça fait deux fois cette année », a-t-il répondu à la blague.

Lors de remaniements ministériels plus imposants, les ministres font leur entrée parfois en groupe sur le chemin qui mène à la résidence de la gouverneure générale.

M. MacKinnon a été élu pour la première fois dans la circonscription de Gatineau lors de la vague libérale de 2015. Il occupait depuis janvier la fonction de leader du gouvernement à la Chambre des communes en remplacement de la ministre Karina Gould, qui est en congé de maternité jusqu’au 31 juillet. Elle doit reprendre ses fonctions à son retour.

Ce natif de Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, a longtemps gravité en arrière-scène avant de devenir député. Il a été directeur national du Parti libéral du Canada et conseiller du premier ministre Paul Martin lors de son court mandat de 2003 à 2006. Il a également été conseiller du premier ministre du Nouveau-Brunswick, Frank McKenna de 1988 à 1995.

Le leadership de Justin Trudeau est ouvertement remis en question depuis la défaite des libéraux dans la circonscription de Toronto–St. Paul’s aux mains des conservateurs le mois dernier. Des rumeurs circulaient depuis quelques semaines à l’effet que l’ex-gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, pourrait joindre le conseil des ministres même s’il n’est pas élu. Une certaine insatisfaction envers la ministre des Finances et vice-première ministre, Chrystia Freeland, percolait également dans les médias. On lui reproche de ne pas arriver à faire passer le message économique du gouvernement.

Les libéraux traînent loin derrière les conservateurs dans les intentions de vote depuis environ un an et peinent à faire bouger l’aiguille en leur faveur.