(Ottawa) Les vacances familiales de Justin Trudeau à Tofino ont été momentanément gâchées en raison de l’irruption d’un représentant d’un site web de droite. Celui-ci est parvenu à se rendre à quelques centimètres du premier ministre, sous le regard des agents de la GRC.

Ce qu’il faut savoir En vacances, Justin Trudeau a été apostrophé et pourchassé par un représentant du site web de droite The Counter Signal. L’individu a réussi à s’approcher du premier ministre et à rester seul avec lui pendant un moment avant l’arrivée des gardes du corps. Les agents de la GRC auraient dû intervenir plus rapidement, selon le spécialiste en sécurité Michel Juneau-Katsuya.

Le premier ministre a bien tenté d’éconduire Keean Bexte, un ancien de l’organisation Rebel News, mais en vain. Il a donc fini par l’inviter à se promener dans le sable avec lui, après avoir vu que son benjamin, Hadrien, sortait de l’eau et s’approchait d’eux.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

« Ce que vous voyez dans cette vidéo, c’est un père qui a décidé d’éloigner son enfant d’une situation conflictuelle. Il n’y a rien d’autre à ajouter », a écrit mercredi dans un courriel Mohammad Hussain, attaché de presse de Justin Trudeau.

Il aura fallu attendre un certain temps – le temps de réaction est difficile à évaluer en raison du montage – avant que les agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) arrivent et se dressent entre les deux hommes et l’enfant.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

En dépit du montage, il semble clair qu’il y a eu « une faute », selon le spécialiste en sécurité Michel Juneau-Katsuya. Car si les gardes du corps « ne dormaient pas au gaz », ils ont néanmoins trop tardé à s’interposer pour faire cesser ce qui est clairement du « harcèlement », juge-t-il, à l’autre bout du fil.

L’ancien de la GRC et du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) rappelle qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé : d’autres ministres, dont Mélanie Joly, ont également fait les frais d’individus munis de cellulaires.

Là, c’est le premier ministre ! On est chanceux, le twit était juste armé d’un téléphone. S’il avait eu une arme blanche, il aurait eu le temps de le poignarder 12 fois. Michel Juneau-Katsuya, spécialiste en sécurité et ancien de la GRC et du SCRS

Et ce qui est d’autant plus « alarmant » dans cette situation, c’est qu’il y a moins de deux semaines, le candidat républicain à la présidence américaine, Donald Trump, échappait de justesse à une tentative d’assassinat, insiste Michel Juneau-Katsuya.

PHOTO MARCO BELLO, REUTERS Donald Trump, ancien président des États-Unis

Le bureau du premier ministre n’a pas voulu se prononcer sur les enjeux de sécurité, pas plus que celui du ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, qui nous a dirigés vers la police fédérale. Cette dernière n’avait pas fourni de commentaires, mercredi.

Trudeau réplique à l’homme

Ce n’est pas la première fois que Justin Trudeau se fait accoster à Tofino, en Colombie-Britannique. Le 30 septembre 2021, Global News l’avait retracé sur la plage lors de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation⁠.

Lundi dernier, Keean Bexte était dans l’Ouest canadien pour traquer un premier ministre en cavale, désireux de « fuir son caucus », avance-t-il dans la vidéo publiée par The Counter Signal, dont il est rédacteur en chef, selon son profil LinkedIn.

Il conclut en se disant « ravi » que le premier ministre ait répondu à ses questions, et au passage, il invite les internautes à contribuer à son organisation, laquelle « pose des questions que le réseau CBC ne poserait jamais ».

Entre des questions – qui ont déjà plusieurs fois été posées – au chef du gouvernement libéral sur son avenir politique, les sondages ou le fait de noliser un appareil gouvernemental pour aller en vacances, Keean Bexte a lui aussi été cuisiné par son interlocuteur.

« Une question pour vous : croyez-vous que des enfants qui grandissent dans la famille d’un premier ministre méritent d’avoir un semblant de vie normale avec leur famille ? », laisse tomber Justin Trudeau.

« Absolument, oui », lui répond l’homme qui venait de débarquer sur la plage.

L’endroit précis où séjourne le clan Trudeau à Tofino n’a pas été dévoilé, pour des raisons de sécurité. Le premier ministre est en Colombie-Britannique pour une dizaine de jours au total.