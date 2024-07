(Vancouver) Alors que le gouvernement s’efforce d’atteindre l’objectif de conserver 30 % des terres et de l’eau du pays d’ici 2030, le ministre canadien de l’Environnement a annoncé un financement fédéral de 89 millions pour 10 projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La Presse Canadienne

Steven Guilbeault a dévoilé ce plan en Colombie-Britannique, où il affirme que « les preuves du changement climatique sont frappantes », faisant référence à des évènements météorologiques extrêmes, notamment des inondations, des sécheresses et des saisons d’incendies de forêt « dévastatrices ».

M. Guilbeault affirme qu’environ 50 millions sont prévus pour des projets majeurs dans la province, dont 37 millions pour la BC Parks Foundation qui seront dépensés pour protéger environ 4000 hectares de prairies, forêts et zones humides privées.

Il affirme que le Nature Trust of British Columbia recevra 8 millions pour préserver 552 hectares d’« écosystèmes riches en carbone » et protéger les habitats, notamment les prairies, les forêts et les zones humides, qui abritent des espèces en péril, notamment le crapaud de l’Ouest, les grizzlis et le caribou des montagnes.

La Nation Nuxalk recevra également plus de 4 millions pour protéger les terres et les animaux dans les habitats prioritaires, notamment la forêt pluviale de Great Bear.

Le gouvernement fédéral affirme que d’autres projets seront financés par le Fonds de solutions climatiques intelligentes pour la nature. Des annonces auront lieu en Alberta, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Québec.