(Ottawa) L’ancien président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ignore qui a choisi d’accorder des contrats à GC Strategies pour le développement de l’application ArriveCAN. John Ossowski s’est également défendu jeudi de s’être placé en conflit d’intérêts. Il a été payé 500 $ par le gouvernement pour préparer son dernier témoignage en comité parlementaire alors qu’il est à l’emploi de la firme PricewaterhouseCoopers.

« Je ne sais pas qui a choisi GC Strategies. La vérificatrice générale aussi n’a pas été en mesure de dire qui a choisi GC Strategies », a-t-il admis alors qu’il était questionné par le député conservateur Larry Brock dans le cadre de l’étude du comité des comptes publics sur le fiasco financier entourant ArriveCAN.

M. Ossowski a indiqué qu’il ne jouait pas de rôle dans l’attribution des contrats sauf lorsqu’ils nécessitaient une approbation ministérielle ou impliquaient le Conseil du Trésor, ce qui n’avait pas été le cas pour le développement de l’application.

Avec le recul, oui, il y a des leçons à tirer et si j’avais pu revenir en arrière, il y aurait eu des changements. Mais je reste fier de mon travail et de celui de mon équipe durant la pandémie. John Ossowski

L’ASFC a dû gérer une situation « extrêmement stressante » avec la fermeture de la frontière canado-américaine, a-t-il rappelé.

Ces mots ont tout de même fait sourciller la députée néo-démocrate Rachel Blaney et la députée conservatrice Kelly Block.

« Ça me choque, a réagi Mme Blaney. C’est une application qui a coûté des millions de dollars aux contribuables et maintenant nous essayons d’aller au fond des choses. »

« Il est absolument ahurissant que l’ancien président de l’ASFC déclare qu’il reste fier du travail entrepris par son ministère alors que c’est en fait l’ASFC qui a lancé le bal pour le fiasco maintenant connu sous le nom d’ArriveSCAM et tous les autres problèmes qui ont commencé à surgir en matière d’approvisionnement », a lancé à son tour Mme Block.

La vérificatrice générale du Canada avait indiqué en février être incapable de déterminer le coût exact d’ArriveCAN en raison de la mauvaise tenue des livres comptables de l’ASFC. Karen Hogan avait estimé tout de même que l’application avait fini par coûter près de 60 millions aux contribuables alors que la facture pour la première version s’élevait au départ à 80 000 $.

La plus grosse part de ce montant, soit 19,1 millions, est allée à la firme GC Strategies qui ne compte que deux associés et dont le rôle se limitait à recruter des développeurs informatiques. L’attribution du premier contrat est toutefois nébuleuse, puisqu’elle a participé à l’élaboration des critères pour l’appel d’offres pour finir par l’obtenir sans processus concurrentiel.

M. Ossowski a reconnu que les règles n’avaient pas été respectées et qu’il y aurait dû y avoir un meilleur suivi des contrats et des factures. Il a rappelé que l’application avait été développée dans l’urgence de la pandémie de COVID-19 à la demande de l’Agence de santé publique du Canada.

« Au début, il n’y avait pas de budget, il n’y avait pas de plan pour le projet ni aucun autre élément que nous aurions normalement mis en place pour le développement d’un outil comme celui-ci », a-t-il expliqué.

Si la première version a coûté 80 000 $, chacune des 177 mises à jour au gré des nouvelles directives sanitaires ont demandé énormément de travail, a-t-il souligné. Il a fallu retenir des services d’infonuagique, tester la sécurité de l’application, mettre sur pied un centre d’appel pour répondre aux questions des gens, développer une version sur le web, des éléments qui ont tous fini par faire grimper la facture.

500 $ pour préparer un témoignage

L’ex-grand patron de l’ASFC en était à son quatrième témoignage en comité parlementaire dans le dossier d’ArriveCAN. Il s’est également défendu de s’être placé en conflit d’intérêts en acceptant d’être réembauché comme pigiste une journée avec un salaire de 500 $ pour préparer l’une de ses apparitions.

Les conservateurs ont soulevé le fait qu’il a accepté ce montant alors qu’il travaillait au même moment pour la firme de consultants PricewaterhouseCoopers.

« J’avais besoin d’avoir accès à mes courriels et à mon calendrier pour me rafraîchir la mémoire », s’est-il justifié.

Lors d’un premier témoignage, il avait indiqué n’avoir jamais rencontré Kristian Firth, l’un des deux associés de GC Strategies, avant de changer sa version. Il a dit s’être souvenu qu’il avait participé à une réunion où il était présent dans le cadre du projet de la firme montréalaise Botler AI, qui fait l’objet d’autres allégations d’irrégularités.

« Ne pas se souvenir n’est pas mentir », s’est-il défendu, ajoutant qu’il avait suivi les règles et qu’il n’avait tiré aucun avantage pour son travail chez PricewaterhouseCoopers de l’accès qui lui a été donné. Il s’est aussi dit prêt à rembourser les 500 $ au besoin.