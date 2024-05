(Ottawa) Le gouvernement fédéral accélère la transition vers un nouveau système de paie pour mettre un terme définitivement à l’utilisation de Phénix. Les nombreux problèmes causés par son implantation en 2016 ont fini par coûter des milliards de dollars aux contribuables. L’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), qui représente 240 000 employés, craint de nouveaux ratés.

« On est très, très inquiet », signale Yvon Barrière, le vice-président exécutif régional pour le Québec de l’Alliance de la fonction publique du Canada. « On n’aimerait pas avoir un autre système de paie Phénix. »

Le syndicat aurait préféré que le gouvernement continue de tester deux logiciels en parallèle, Dayforce et Workforce, afin de choisir celui qui fonctionne le mieux. Un tel système doit tenir compte des particularités des 105 conventions collectives dans la fonction publique.

Le gouvernement, qui teste déjà le logiciel Dayforce, a alloué 135 millions en 2024-2025 dans son dernier budget pour « améliorer les ressources humaines et les systèmes de paye de la fonction publique, y compris la poursuite des travaux sur une éventuelle solution de paie de nouvelle génération », signe qu’il veut accélérer le travail.

Yvon Barrière fait valoir que Dayforce a été testé dans de petits ministères comme celui du Patrimoine canadien où les employés ont un horaire stable, de 8 h à 4 h du lundi au vendredi, ce qui n’est pas le temps de tous les fonctionnaires.

« Il n’a pas été testé sur des systèmes plus complexes de transactions salariales, explique-t-il. Je pense à nos membres de la Garde côtière ou du Service correctionnel qui effectuent des horaires atypiques et non conventionnels. »

Il estime aussi que le gouvernement devrait corriger les erreurs de paie toujours en attente avant de migrer vers un nouveau système. Selon le tableau de bord du gouvernement, 425 000 mouvements de paie restaient à régler à la fin du mois d’avril, dont 213 000 sont en attente depuis un an.

Le Centre des services de paie gère la rémunération de près de 250 000 fonctionnaires répartis dans 48 ministères et organismes.