Avec sa nouvelle agence Mobilité Infra Québec, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, veut pouvoir « se projeter, un peu comme en Ontario », où on vient d’engager 70 milliards dans la prochaine décennie pour le transport collectif. L’élue espère pouvoir « anticiper » le développement des projets sur deux décennies.

« En ce moment, la réalité, c’est que ce n’est pas du tout alléchant pour bien des entreprises de venir s’installer au Québec, parce que justement, tu ne sais jamais trop à quel moment on va finir par construire les projets. Moi, je veux être capable de me projeter, un peu comme en Ontario et ailleurs, sur 5, 10, 15, voire même 20 ans […] pour attirer ces gens-là », explique Mme Guilbault en entrevue avec La Presse.

Jeudi, la ministre a formellement déposé son projet de loi créant Mobilité Infra Québec, sa fameuse agence des transports censée réduire les coûts et les délais des projets. Aussitôt déposé, le texte législatif a suscité l’inquiétude, la Société de transport de Montréal (STM) craignant par exemple de « cannibaliser l’expertise » des constructeurs déjà bien établis comme elle-même.

À ses détracteurs, la ministre Guilbault répond que c’est justement « en centralisant les forces » que tout deviendra possible. « En ce moment, les projets sont ville par ville, c’est complexe. Il faut créer des bureaux de projet à chaque place, qu’on finance sans contrôle. Là, on aurait un supra-bureau de projet », glisse-t-elle.

Voyez-le comme ça : au lieu de payer trois ingénieurs avec un par bureau de projet, je vais en payer un qui va être dans mon bureau de projet et qui va pouvoir travailler sur trois projets en même temps. Geneviève Guilbault, ministre des Transports

« On n’aura pas besoin d’imposer »

Au dire de la ministre, l’agence n’aura nullement pour effet de retirer des pouvoirs aux villes ou aux communautés métropolitaines, comme le craignent certains représentants de la scène municipale.

« Quand on va confier un projet à l’agence, ça va de soi que la municipalité va vouloir le projet. On ne pourra pas imposer un projet à une municipalité qui n’en veut pas. Et de toute façon, il y a tellement de monde qui souhaite des projets actuellement que, sincèrement, on n’aura pas besoin d’imposer là où ils n’en veulent pas », lâche celle qui est aussi vice-première ministre.

Geneviève Guilbault promet que de strictes ententes encadreront la livraison des projets de Mobilité Infra Québec, qui confiera l’exploitation des projets aux sociétés de transport locales de façon systématique, à l’image de ce qui se fait en Europe.

La ministre voit ultimement « mal comment » le prochain gouvernement, qu’il soit caquiste ou non, « pourrait se priver de la solution qu’on aura réussi à mettre en place ».

Ce n’est pas avec des structures et un financement éparpillés, et surtout en continuant d’être dépendants de toutes sortes d’entités extérieures au gouvernement, qu’on réussira à avoir cette programmation nationale à long terme. Geneviève Guilbault, ministre des Transports

Quant à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), dont le rôle de planificateur sera revu par l’arrivée de l’agence, elle a « déjà beaucoup de travail avec toute la question du financement », note la ministre. « Ça fait plusieurs fois qu’on a des réunions où je vois des PowerPoint sur des pistes de solution, d’optimisation. Je pense que de mettre ça en œuvre, c’est en soi un travail important. »

De moins en moins d’aide

Rien n’est encore confirmé, mais tout indique que l’aide du gouvernement pour éponger le déficit du transport collectif dans le Grand Montréal sera d’un peu plus de 200 millions en 2025, soit 70 % du déficit conjoncturel anticipé par l’ARTM. L’an dernier, c’était 238 millions pour le Grand Montréal.

Sur ce point, d’ailleurs, la ministre est claire : ce montant baissera encore d’année en année. « À un moment donné, à mesure que l’achalandage reprend, on s’adapte. Il ne faut pas oublier que le principe de départ, c’était de compenser le déficit lié au fait qu’il y avait moins de monde dans le transport collectif. Logiquement, si les gens reviennent, il y aura un retrait progressif de ce montant-là », certifie-t-elle.

Pour le reste, Geneviève Guilbault réitère vouloir mener à bien « d’ici l’été » ses négociations en cours avec les sociétés de transport. Son objectif demeure de régler la question pour les deux prochaines années.

Quant à la loi créant Mobilité Infra Québec, « on vise une adoption rapide, avant la fin de la session parlementaire, pour être opérationnel en 2025 », conclut-elle. L’étape suivante sera d’embaucher un top gun, comme ce fut le cas pour Santé Québec, afin de diriger cette nouvelle structure.