(Ottawa) Le Canada fournit 40 millions pour aider les Palestiniens de la bande de Gaza, dans un contexte d’inquiétude face à ce qu’il appelle une situation humanitaire catastrophique, aggravée par une offensive terrestre israélienne à Rafah.

Mickey Djuric La Presse Canadienne

Ottawa affirme que le financement soutiendra l’approvisionnement en nourriture, en eau, en aide médicale d’urgence, en services de protection et autres aides vitales dans la région.

L’argent sera versé à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, connu sous le nom d’UNRWA, ainsi qu’à des partenaires de confiance dans la région, notamment la Croix-Rouge canadienne et d’autres organisations non gouvernementales canadiennes.

Le gouvernement affirme que le financement du Canada a également aidé à établir un hôpital de campagne du Comité international de la Croix-Rouge à Rafah.

L’hôpital reçoit le soutien de la Croix-Rouge canadienne avec du matériel chirurgical, des médicaments et des fournitures, du matériel de diagnostic, du matériel de désinfection et du personnel.

Une situation « désastreuse »

Le besoin en aide humanitaire est devenu plus urgent la semaine dernière à la suite d’une offensive terrestre d’Israël à Rafah. Israël a expliqué cette attaque en déclarant qu’il devait envahir le territoire pour démanteler le Hamas et rapatrier les otages.

« En raison de notre extrême inquiétude face à la situation humanitaire désastreuse à Gaza, nous devons non seulement intensifier notre aide, mais nous avons également déployé des efforts sans relâche pour acheminer davantage d’aide humanitaire », a déclaré le ministre du Développement international, Ahmed Hussen, lors d’une entrevue.

Les 40 millions s’ajoutent au paiement de 25 millions récemment versé par Ottawa à l’UNRWA dans le cadre d’un engagement pluriannuel visant à aider les réfugiés palestiniens dans la région, notamment ceux vivant en Jordanie, en Syrie, au Liban et en Cisjordanie.

L’UNRWA à la loupe

Le Canada avait temporairement suspendu le financement de l’agence en janvier après qu’Israël a allégué que certains employés de l’UNRWA auraient participé à l’attaque du 7 octobre dans le sud d’Israël, lorsque le Hamas et d’autres militants palestiniens ont tué plus de 1200 personnes et en ont pris environ 250 en otages.

L’attaque a déclenché la guerre entre Israël et le Hamas, qui, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a tué plus de 35 000 Palestiniens, y compris des combattants. Le Canada a levé cette suspension en mars.

Les enquêteurs de l’ONU examinent les allégations portées contre 14 des 19 membres du personnel. Une étude distincte sur la neutralité de l’UNRWA a révélé le mois dernier qu’Israël n’avait jamais exprimé d’inquiétude concernant quiconque figurant sur les listes du personnel que l’UNRWA lui remettait chaque année depuis 2011.

Le rapport indique que l’UNRWA dispose de procédures « robustes » pour faire respecter le principe de neutralité de l’ONU, mais souligne de sérieuses lacunes, citant notamment des cas où le personnel exprime publiquement ses opinions politiques, des manuels scolaires au « contenu problématique » se retrouvent dans des écoles gérées par l’agence et où les syndicats du personnel perturbent les opérations. Il a formulé 50 recommandations pour améliorer la neutralité de l’UNRWA.

Le Canada a contribué au rapport dirigé par l’ancienne ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. M. Hussen a déclaré qu’il acceptait les recommandations du rapport et continuait de considérer l’organisation comme la « colonne vertébrale » de l’aide dans le territoire.

« Le réseau, la présence, l’expertise et la logistique de l’UNRWA, ainsi que sa capacité à fournir un soutien direct aux Palestiniens à l’intérieur de Gaza, sont inégalés », a-t-il affirmé.

« D’autres organisations utilisent également leur réseau et leurs contacts pour atteindre les populations vulnérables à l’intérieur de Gaza. Nous les soutenons, car elles sont très efficaces. »