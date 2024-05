Yvon Picotte a notamment été ministre des Affaires municipales, des Affaires régionales et de l’Agriculture, des Pêcheries de l’Alimentation et du Développement régional.

L’ex-ministre libéral et enseignant Yvon Picotte s’est éteint mercredi entouré de ses proches, à l’âge de 83 ans.

La Presse Canadienne

Né à Louiseville le 27 octobre 1941, celui-ci a d’abord été élu député en 1973 dans Maskinongé, et y sera réélu en 1976, 1981, 1985 et 1989.

Pendant sa carrière, il a notamment été ministre des Affaires municipales, des Affaires régionales et de l’Agriculture, des Pêcheries de l’Alimentation et du Développement régional.

Le bachelier en pédagogie et en administration ne s’est pas représenté aux élections en 1994.

Sept ans plus tard, il sera nommé président de l’Action démocratique du Québec puis directeur du comité électoral.

Il était connu pour ses nombreux engagements en marge de la politique, notamment en tant que directeur d’un centre de désintoxication à Lanoraie et en tant que président du conseil d’administration du Groupe RCM à Yamachiche, et du Festival de la galette de sarrasin de Louiseville.

« C’était paisible aujourd’hui dans le Petit Bois. Le soleil était radieux. Le vent était prêt à me transporter pour mon dernier voyage. C’est entouré de mes proches que j’ai quitté ce monde sereinement cet après-midi, pouvait-on lire mercredi dans un message de sa part sur son compte Facebook. Les années passées à vos côtés dans l’enseignement, en politique et dans mes nombreuses activités de bénévolat m’ont élevé et m’ont marqué à jamais. »

Sur le réseau social X, le chef de l’opposition officielle, Marc Tanguay, a tenu à remercier M. Picotte pour ses années d’engagement au Québec. « M. Picotte a toujours été un ardent défenseur de nos régions et de nos producteurs québécois », a-t-il écrit.