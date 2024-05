4 articles Éducation

Une semaine sans filtre avec Bernard Drainville

Des rumeurs de remaniement ministériel l’envoient aux Transports, mais Bernard Drainville souhaite que François Legault le laisse à l’Éducation pour assurer de la stabilité au réseau scolaire. Avec la cote de popularité du chef caquiste qui vacille, il affirme qu’il n’a plus l’ambition de devenir un jour premier ministre. La Presse a suivi pendant une semaine celui qui se décrit comme un « intense », et dont la façon de travailler lui attire bien des critiques. UN DOSSIER D’HUGO PILON-LAROSE ET D’EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE