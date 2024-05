(Québec) Bernard Drainville interdit officiellement aux centres de services scolaires d’aménager de nouvelles toilettes mixtes et d’en construire dans les nouvelles écoles, mais il ne touchera pas aux 301 bâtiments qui ne disposent à ce jour que de blocs sanitaires mixtes parce qu’il est « pragmatique », dit-il.

Québec a publié mercredi dans la Gazette officielle une directive du ministre de l’Éducation qui statue sur la question des toilettes mixtes dans le réseau scolaire, même si le gouvernement a mandaté un comité de « sages », payés entre 114 200 et 119 600 $ chacun, afin de lui remettre un rapport à l’hiver 2025 pour le guider dans ses actions face aux enjeux concernant les personnes trans et non binaires.

Concrètement, M. Drainville interdit la conversion de blocs sanitaires en toilettes mixtes dans les écoles et leur aménagement dans la construction des nouvelles écoles. Par contre, les établissements scolaires dont la construction est entamée à plus de 30 % pourront conserver leurs toilettes mixtes afin d’éviter des changements aux plans et devis, ce qui causerait des retards.

À ce jour, a dit le ministre, il existe 1453 blocs sanitaires mixtes dans le réseau sur 12 667. Il existe aussi 196 vestiaires mixtes sur 4448. Selon les chiffres compilés par Québec, 301 écoles sur 3104 ne disposent que de blocs sanitaires mixtes, et la directive ne changera rien pour elles.

« Dorénavant, pour les futures écoles, il y aura un bloc sanitaire garçon, il y aura un bloc sanitaire fille et il y aura des toilettes individuelles mixtes et universelles. C’est un excellent compromis », a dit M. Drainville, qui se dit « fier » de sa directive.

Une diversion ?

Pour le député de Québec solidaire (QS) Alexandre Leduc, la directive du gouvernement est une diversion. Pendant que des jeunes de première année d’une école primaire de Montréal voient défiler une quinzaine de personnes dans leur classe depuis septembre, M. Drainville, lui, parle de toilettes, a-t-il déploré.

« Je ne peux pas comprendre que ce soit une priorité du ministre de l’Éducation au Québec en ce moment d’interdire les toilettes mixtes. Ça ne me rentre pas dans la tête. Il n’a pas rien de plus important que ça à gérer ? C’est sur ça qu’il veut investir son temps et son énergie ? », a-t-il laissé tomber.

« Moi, ça ne m’empêchait pas de dormir les toilettes mixtes. Ça me semblait être un excellent exercice de distraction du ministre qui n’est pas capable d’avoir des enseignants, qui n’est pas capable d’avoir un système d’éducation sur le sens du monde », a-t-il ajouté.

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon estime pour sa part que la décision du ministre de l’Éducation fait du « caquisme grand cru », puisqu’il a nommé un comité des « sages » pour se pencher sur cette question, mais qu’il n’a pas attendu ses recommandations avant d’agir.

« Je pense que c’est une orientation qui est raisonnable, mais elle n’a pas été étudiée puis elle n’a pas fait l’objet d’une recommandation d’un comité de sages qui sert à quoi, sinon ? », a-t-il dit.

Pour sa part, la ministre de la Famille Suzanne Roy, responsable du comité des « sages », a affirmé que la directive est « claire » et « bienveillante ».

« Ce qui est important, c’est vivre et laisser vivre. Qu’il y ait une place pour tout le monde. Des enfants trans ou en questionnement sur le genre, c’est extrêmement rare. Alors l’idée, c’est qu’on puisse répondre à leurs besoins particuliers. Je pense que le bloc sanitaire universel permet très, très bien de faire ça », a ajouté la ministre chargée de la lutte contre l’homophobie et la transphobie, Martine Biron.

Avec Charles Lecavalier, La Presse