Le Collège Ahuntsic est fermé ce jeudi à la suite d’une cyberattaque survenue la veille, en fin de journée.

chloé bourquin La Presse

La cyberattaque est tombée comme un coup de massue pour les cégépiens d’Ahuntsic. « J’ai un examen prévu ce matin, je ne sais même pas si c’est vrai qu’il y a une cyberattaque », s’inquiète Jean-Baptiste, un étudiant croisé vers 10 h devant le Collège. « On me dit qu’on a été prévenus par courriel, mais je n’ai rien reçu. »

La cyberattaque est survenue mercredi en fin de journée. « Nos systèmes nous ont alertés d’une intrusion », raconte en entrevue Sophie Beauregard, conseillère en communication au Collège Ahuntsic. « Par mesure préventive, la direction des ressources informatiques a aussitôt fermé tous les systèmes du Collège. »

Les cours et les examens sont suspendus, et les employés ne sont pas tenus de venir travailler – sauf ceux de la sécurité, de la maintenance et de l’informatique, dont la présence sur place est requise, a précisé le Collège sur son site internet. Ses portes restent ouvertes, mais il est demandé aux étudiants et au personnel de ne pas utiliser les postes de travail et les ordinateurs portables du Collège. Quelques étudiants sont restés sur place pour réviser leurs examens de fin de session, sans savoir quand ceux-ci seront reportés.

« On ne connaît pas les impacts de la cyberattaque ni l’état des réseaux informatiques actuellement. On ne sait pas pour l’instant quand le Collège rouvrira. La direction des ressources informatiques est à pied d’œuvre pour essayer de résoudre le problème », précise Sophie Beauregard.

Elle ajoute qu’une enquête, pour le moment interne, est en cours pour essayer d’identifier l’origine de l’attaque. Les personnes touchées par cette fermeture sont invitées à consulter leurs courriels, le site web et les réseaux sociaux de l’établissement pour recevoir les mises à jour de la situation.

Il est pour le moment trop tôt pour savoir de quelle nature est cette cyberattaque, ou même si des informations sensibles ont été dérobées. « L’établissement a notamment accès à notre NAS », s’inquiète Philippe, un autre élève rencontré devant le Collège.

Cette cyberattaque survient alors qu’une autre a frappé le Cégep de Lanaudière au début du mois de mai, paralysant l’établissement pendant plusieurs jours. Mais un lien éventuel entre ces deux évènements n’a pas été établi pour le moment.

« Ça peut être un service de partage de fichiers qu’utilisent les collèges qui a été attaqué, des informations volées à un établissement qui servent à en hameçonner un autre… Ça pourrait aussi être une coïncidence. Les attaques au rançongiciel sont devenues si répandues que, d’un point de vue statistique, c’est inévitable que des attaques touchent le même genre d’institutions », explique Brett Callow, analyste en menaces à la firme d’antivirus Emsisoft.

Avec Hugo Joncas, La Presse