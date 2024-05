Les activités du Cégep de Lanaudière sont suspendues en raison d’un « incident informatique », a annoncé l’établissement dans un courriel envoyé aux employés vendredi.

La nature du problème n’a pas été précisée. Le site web du cégep était cependant inaccessible au moment d’écrire ces lignes. Le message n’avait pas non plus été diffusé sur les comptes Facebook et X de l’établissement.

« Tous les étudiants et tous les employés du Cégep de Lanaudière sont invités à quitter les lieux dès maintenant. Aucune prestation de travail n’est attendue des employés », indique-t-on dans le courriel.

Le cégep ajoute être accompagné par une firme externe « pour mieux investiguer la situation ».