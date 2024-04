La tension monte entre McGill et la centaine d’étudiants propalestiniens qui campent depuis samedi sur le terrain de l’université. « Nous sommes prêts à toute confrontation », a déclaré lundi un porte-parole de la manifestation.

Une soixantaine de tentes sont désormais dressées sur le campus de l’université, trois fois plus qu’au début de l’évènement.

Lundi, des rumeurs circulaient à l’intérieur du campement au sujet d’un imminent démantèlement : rien pour démotiver les militants.

« Si l’administration veut nous forcer à partir, nous sommes prêts à rester, a assuré Ali, un porte-parole du mouvement. Nous avons des stratégies. Nous avons des étudiants qui sont prêts à former des piquets de grève. »

Les protestataires, dont des étudiants arabes et juifs, réclament de leur administration qu’elle coupe tout lien avec Israël. Une revendication qui s’inscrit dans un mouvement plus vaste de manifestations propalestiniennes à travers les campus américains.

« Il n’y a plus d’universités à Gaza. Mes frais de scolarité servent à financer mon éducation, pas des bombes », a dénoncé Zia, qui entend manifester « tant qu’il le faudra ».

Le campement, visible de la rue Sherbrooke, est interdit d’accès au public. Au passage de La Presse, des sympathisants à la cause passaient des bouteilles d’eau à travers les barricades placardées de slogans.

Le soutien de la communauté a été « incroyable » jusqu’à présent, a souligné Ali. « On a reçu beaucoup de dons : eau, matériel, nourriture… »

L’Université McGill s’est prononcée sur la situation dans un courriel transmis lundi aux étudiants.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE 1 /5









« La nuit dernière, nous avons visionné des preuves sur vidéo sur lesquelles des individus ont un comportement intimidant et tiennent des propos manifestement antisémites, ce qui est tout à fait inacceptable sur nos campus. Nous condamnons avec force et sans réserve ces gestes et ces propos et procéderons incessamment à une enquête », a-t-elle indiqué.

« Je peux affirmer avec certitude qu’il n’y a pas eu d’antisémitisme, et je parle en tant que juif », a répliqué Ezra Rosen, qui a passé la nuit dehors.

La veille, les campeurs avaient même partagé un repas de la Pessah, la Pâque juive. « Je me sens en sécurité ici, a-t-il ajouté. Tout le monde prend soin l’un de l’autre. »

Selon l’administration, les campeurs n’ont formulé aucune proposition visant « à faire avancer le dialogue », refusant de poursuivre les négociations.

« Au lieu de cela, les manifestants ont indiqué qu’ils comptaient demeurer sur le campus pour une période indéfinie », indique le courriel.

« La haute direction de l’Université McGill est présentement réunie afin de discuter des prochaines étapes qu’elle compte entreprendre et fera part de sa décision sous peu. »