Après les universités américaines, c’est au tour de McGill d’être investie par des étudiants pro-Palestine. Une vingtaine de tentes ont été dressées sur le campus de l’établissement, entourées de plus d’une centaine de manifestants, notamment des étudiants de McGill et de Concordia.

« Le désinvestissement maintenant ! », scandaient les manifestants sous le bruit des tambours, samedi après-midi, sur le campus de l’Université McGill. L’ambiance était conviviale et plusieurs familles avec de jeunes enfants étaient présentes.

« Les étudiants ont organisé ce campement pour protester contre la complicité de McGill et Concordia dans l’occupation et le génocide à Gaza », a expliqué à La Presse une représentante de l’organisation Solidarity for Palestinian Human Rights (SPHR) de McGill, selon qui la manifestation aurait réuni près de mille personnes, à son apogée.

L’évènement, annoncé sur X par les groupes SPHR de McGill et de Concordia, a débuté vers 13 h. Derrière des barricades placardées de slogans, un campement d’une vingtaine de tentes a été aménagé, et les manifestants étaient encore nombreux debout à scander des slogans vers 18 h.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Campement devant l’Université McGill

Les étudiants comptent camper sur les lieux jusqu’à ce que leurs demandes soient entendues. « [McGill] nous a envoyé un courriel [samedi] matin pour tenter de nous intimider », a affirmé la représentante du SPHR de cette université, selon qui les étudiants demeurent néanmoins « inébranlables et engagés ».

« On ne fait que suivre la vague »

« C’est plein d’espoir, aujourd’hui », a commenté Lara Al Barazih, qui est arrivée à la manifestation en début d’après-midi avec des amis. « On s’attendait à ce mouvement, avec tout ce qui se passe aux États-Unis. On ne fait que suivre la vague », a ajouté la jeune femme, qui a dit songer à se joindre au campement plus tard.

L’ancien porte-parole de Québec solidaire Amir Khadir s’est mêlé à la foule en milieu d’après-midi. « Je suis persuadé que Mélanie Joly et Justin Trudeau sont réellement préoccupés par ce qui arrive au peuple palestinien », a-t-il souligné, en dénonçant toutefois la « complicité » des gouvernements occidentaux avec Israël.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Amir Khadir s’entretient avec des manifestants.

M. Khadir a appelé les dirigeants canadiens à cesser la vente d’armes à Israël. « Il ne faut pas juste un arrêt des hostilités, pas juste un cessez-le-feu, il faut une solution durable », a-t-il ajouté.

« En tant qu’enfant de parents qui ont traversé la guerre civile libanaise, qui a été causée par l’interférence de l’Occident et d’Israël, je crois qu’il est important d’être solidaire de tous les peuples du Moyen-Orient », a commenté une manifestante qui a demandé l’anonymat, par crainte de répercussions sur son emploi.

Selon la jeune femme, ce n’était qu’une question de temps avant qu’un campement pro-Palestine soit établi sur le campus d’une université montréalaise. « J’attendais que ça arrive », a-t-elle ajouté.

Pas d’intervention policière

Des agents de sécurité étaient sur les lieux, selon McGill.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

« Nous reconnaissons à notre communauté universitaire le droit de se prévaloir de sa liberté d’expression et de réunion dans les limites prévues par les politiques de l’Université et par la loi », a affirmé l’établissement dans un courriel.

Des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont été déployés autour du campus « pour assurer la sécurité des gens et la circulation aux alentours », a affirmé samedi Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM, selon qui McGill n’aurait pas demandé d’intervention policière. « Pour le moment, tout se déroule bien du côté de la manifestation », a ajouté le porte-parole.

McGill a cependant rappelé qu’elle a « le devoir de créer un milieu respectueux, propice à l’exécution de [sa] mission universitaire, dans lequel [sa] communauté est à l’abri de toute atteinte à sa santé et à sa sécurité ».

Un mouvement qui prend de l’ampleur

Le campement de protestation établi à McGill s’inscrit dans un mouvement plus vaste de manifestations pro-Palestine, qui a débuté à l’Université Columbia, à New York.

Le 17 avril, des manifestants étudiants ont dressé une douzaine de tentes sur le campus de la prestigieuse université, demandant à Columbia de retirer ses investissements dans les entreprises qui profitent à l’armée et à l’État d’Israël.

Le jour même, la présidente de l’université a demandé à la police de New York de démanteler le camp d’occupation. Cette intervention, qui a mené à l’arrestation d’une centaine d’étudiants, a aussi galvanisé le mouvement de protestation contre la guerre à Gaza aux États-Unis.

Le campement de Columbia est réapparu quelques jours plus tard, et la colère s’est propagée à de nombreux campus comme ceux de Harvard, Yale, Emerson ou de l’Université de Californie à Berkeley, où des tentes ont également poussé et où des centaines d’autres arrestations ont eu lieu.

Avec l’Agence France-Presse