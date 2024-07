Le syndrome « pas dans ma cour » a eu raison du projet de refuge pour sans-abri dans Ahuntsic-Cartierville : la Ville de Montréal confirme que le vendeur de l’immeuble convoité refuse de lui vendre, en raison du manque d’acceptabilité sociale dans le quartier.

« C’est malheureux, on avait une entente avec le courtier, mais on a eu une fin de non-recevoir avant même de pouvoir bien définir et expliquer le projet, alors qu’il y a des besoins dans le secteur », s’est désolé Robert Beaudry, responsable de l’itinérance au comité exécutif, vendredi au cours d’une entrevue téléphonique.

La fondation Gracia, à qui appartient l’immeuble en vente sur la rue Bois-de-Boulogne, un ancien centre de soins palliatifs, ne veut plus vendre à la Ville en raison de la levée de boucliers des résidants du quartier, qui ont organisé des assemblées, des pétitions ainsi qu’une manifestation, prévue pour samedi.

M. Beaudry avoue que la Ville se trouve dans une situation très inconfortable : il y a de plus en plus de sans-abri, les campements se multiplient dans plusieurs secteurs, la population blâme les élus municipaux pour leur inaction – bien que le financement des ressources en itinérance relève du gouvernement provincial –, mais les citoyens partent en guerre contre les projets de refuges dans leurs quartiers.

Outre le cas d’Ahuntsic-Cartierville, il y a de la résistance dans le quartier Rosemont envers un projet de refuge dans l’église Sainte-Bibiane, que la Ville veut acheter.

Robert Beaudry reconnaît que l’inquiétude de la population est légitime. L’itinérance est souvent associée à la criminalité, à la toxicomanie et aux problèmes de santé mentale.

Ne pas reproduire le cas Benoît-Labre

« Mais ce qui crée le plus d’insécurité, ce n’est pas la présence de ressources, mais plutôt les gens qui n’ont pas accès aux ressources, souligne-t-il.

Les ressources, quand elles sont bien soutenues par le réseau de la santé, bien intégrées, bien rétablies et permanentes, contribuent à la résilience, si on ne veut pas que les gens soient laissés à eux-mêmes dans l’espace public. Robert Beaudry, responsable de l’itinérance au comité exécutif de la Ville

Du même souffle, M. Beaudry admet que le cas de la Maison Benoît-Labre, dans le quartier Saint-Henri, ne doit pas être reproduit : ce centre d’hébergement, qui inclut un espace pour la consommation de drogue, est peut-être trop gros pour le secteur où il a été implanté, dit-il. Ces services auraient peut-être dû être répartis à différents endroits, ajoute-t-il.

« Mais les projets de Bois-de-Boulogne et de Saint-Bibiane n’ont rien à voir avec Benoît-Labre, soutient-il. On a des moyens de réduire les débordements dans les espaces publics. »

« Quand on sait que la première cause d’itinérance, c’est l’éviction de son logement, les victimes sont monsieur et madame Tout-le-Monde. Ce sont nos voisins, nos grands-parents, nos tantes qui se retrouvent sans logement. Il faut leur trouver un toit et de l’aide pour leur permettre de retrouver un toit permanent. »