Plus de vélos, réparés plus rapidement

BIXI Montréal inaugure la première de sept « mégastations » attendues d’ici 2027 afin d’améliorer son offre. En plus de concentrer plus de points d’ancrage dans des lieux fort achalandés, ces véritables « carrefours » de vélopartage doivent réduire considérablement le temps nécessaire pour réparer les vélos.

L’un de ces premiers hubs, dont l’arrivée avait été révélée par La Presse l’an dernier, vient de voir le jour au parc La Fontaine, près de l’entrée de l’avenue Calixa-Lavallée. La capacité de la station s’y trouvant a été doublée, passant de 35 à quelque 70 points d’ancrage, ce qui en fera la plus grande de l’histoire de BIXI. Et ce chiffre pourrait augmenter ; à l’origine, BIXI avait évoqué des « mégastations » comptant 400 points d’ancrage.

Objectif : réduire les irritants pour les usagers qui se butent parfois à des stations vides. Et pour atteindre cet objectif, BIXI espère aussi réduire le temps durant lequel certains de ses vélos sont indisponibles. Tout près des mégastations, des conteneurs rouges ont été installés. Chaque jour, de 7 h à 19 h, de deux à quatre mécaniciens s’y trouveront.

« C’est une première en Amérique et une première pour le vélopartage. Ça ne se faisait pas jusqu’ici, des lieux de mécanique décentralisés dans notre milieu », affirme le directeur du marketing de l’organisme, Pierre-Luc Marier.

Dorénavant, toutes les interventions mineures – crevaisons, changements de pièces, lubrification de la chaîne, poignées défaillantes – pourront avoir lieu dans les futurs carrefours, où chaque réparation devra être effectuée dans les huit heures, un délai six fois plus rapide que si le vélo devait être transporté ailleurs.

« En ce moment, les vélos, peu importe la nature du bris, on les apporte à notre centre d’entretien dans la Petite Italie. Et ça prend 48 heures en moyenne pour les ramener sur la route », explique M. Marier.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Dorénavant, toutes les interventions mineures – crevaisons, changements de pièces, lubrification de la chaîne, poignées défaillantes – pourront avoir lieu dans les futurs carrefours.

Chaque carrefour pourra traiter 100 vélos par jour et 700 par semaine. En 2027, les sept mégastations pourront réparer et entretenir 4900 vélos par semaine. « On parle d’une mesure considérable, quand on sait qu’on a 11 000 vélos au total. Le but, avec ça, c’est vraiment de ramener les vélos le plus vite possible en station, sans devoir passer par une chaîne de mécanique plus complexe et plus lourde », affirme M. Marier.

Sur place, des préposés pourront aussi répondre aux questions des usagers en lien avec les services de BIXI, mais aussi le réseau cyclable, les boutiques de vélo à proximité ou encore les circuits d’autobus ou de métro pouvant compléter un itinéraire à deux roues. Des outils seront d’ailleurs également disponibles en libre-service pour ceux et celles voulant entretenir leur vélo personnel.

« Briser le modèle centre »

Au-delà du parc La Fontaine, BIXI prévoit implanter au moins un autre carrefour dans Le Sud-Ouest, dans Hochelaga et dans la portion nord-est de la ligne orange, soit dans Rosemont–La Petite-Patrie ou encore dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Aucun lieu exact n’était toutefois encore défini au moment où nous écrivions ces lignes.

Chaque fois, on va vouloir être dans un lieu qui touche le cœur des gens, qui est vraiment névralgique, comme le parc La Fontaine. Pierre-Luc Marier, directeur du marketing de BIXI Montréal

Il soutient vouloir « briser le modèle centre » de BIXI. « Il faut aller là où il y a de la forte demande dans les prochaines années, en dehors du centre-ville », précise le gestionnaire, qui prévoit une croissance soutenue des équipements, incluant les stations classiques, dans plusieurs secteurs au-delà du cœur de l’île de Montréal.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La capacité de la première « mégastation » a été doublée, passant de 35 à quelque 70 points d’ancrage.

N’empêche, l’arrivée des carrefours BIXI ne réglera pas toute la problématique des stations trop vides ou trop pleines. « C’est une mesure qui va aider, c’est certain, mais ça s’ajoute à nos camions qui se promènent en permanence pour équilibrer le réseau, et notre système d’intelligence artificielle prédisant la demande selon 15 ans de données cumulées. […] On fait le maximum », dit le directeur du marketing.

Le réseau électrique, qui comprend environ 2600 vélos, sera pendant ce temps appelé à augmenter rapidement, tout comme le nombre de stations. On en compte pour le moment plus de 900. Elles sont situées en grande partie sur l’île de Montréal, mais aussi de plus en plus à Laval, Longueuil, Terrebonne, Sainte-Julie, Westmount, Montréal-Est, Boucherville et Mont-Royal.

Une idée saluée

Chez Vélo Québec, la directrice des programmes, Magali Bebronne, applaudit l’initiative de BIXI. « C’est vrai qu’il commence à y avoir des irritants pour plusieurs usagers dans les secteurs où la demande est forte. Ça ne réglera pas tout, mais ça ne peut être que positif », soutient-elle.

« Montréal se démarque avec ce genre de projets. Quand on regarde dans d’autres villes, tous les modèles de vélopartage sans ancrage, c’est déjà beaucoup plus complexe et moins structuré », ajoute Mme Bebronne.

Elle salue aussi les bénéfices environnementaux qui pourront être générés « en termes de déplacements évités de camions et d’émissions de gaz à effet de serre réduites ». « Le défi pour la suite, cela dit, ça va rester la question de l’espace. Là où il y aura une masse critique pour justifier des grands carrefours, c’est aussi là où les espaces seront les plus chers et les plus denses. »