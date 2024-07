Les autorités ont finalement mis le doigt sur la source des mystérieuses nappes d’huile observées à Pointe-aux-Trembles peu après qu’un nouvel épisode de pollution a souillé les berges fraîchement nettoyées du fleuve.

Ce qu’il faut savoir Une nouvelle nappe de pollution est apparue autour de la marina de Pointe-aux-Trembles jeudi, deux semaines après un épisode similaire survenu au même endroit. Les autorités ont rapidement identifié l’origine de ce nouveau déversement, contrairement au précédent, dont la source était restée inconnue jusqu’ici. La Fondation Rivières presse Québec d’expliquer les démarches d’enquête entreprises à la suite du premier déversement et qui s’étaient révélées vaines.

Une nouvelle flaque noire et visqueuse est apparue autour de la marina de Pointe-aux-Trembles, quelques jours après la fin de l’opération de nettoyage d’un déversement semblable survenu dans le même secteur plus tôt ce mois-ci.

La Garde côtière canadienne, responsable de la première opération de ramassage, a rapidement confirmé vers midi avoir « remobilisé des effectifs sur les lieux ».

« Des estacades sont déployées, un camion d’aspiration permettant de récupérer les eaux souillées est sur place et des absorbants sont également disposés dans l’eau », a indiqué l’agence fédérale.

Elle a ajouté quelques heures plus tard que la source du déversement avait été identifiée. Il s’agit d’un « émissaire pluvial qui se déverse dans le fleuve Saint-Laurent », a indiqué la Garde côtière sur X en expliquant qu’elle transférait le commandement de l’enquête à Québec, qui a compétence sur la terre ferme.

Dans une conduite

Contrairement au premier déversement dont l’origine n’avait pas pu être identifiée, le ministère de l’Environnement du Québec avait indiqué plus tôt qu’une « source terrestre serait envisageable ».

« Des hydrocarbures ont été trouvés dans une conduite longeant le boulevard du Tricentenaire et ayant comme émissaire la marina », a précisé sa porte-parole régionale, Ghizlane Behdaoui. « Les démarches se poursuivent afin de remonter à l’origine de la contamination. »

Des échantillons de cette nappe d’hydrocarbure devront toutefois être analysés afin de vérifier s’il s’agit de la même pollution que celle observée à la marina de Pointe-aux-Trembles jeudi et le 11 juillet dernier.

Selon nos informations, des employés du ministère de l’Environnement et de la Ville de Montréal ont rendu visite à plusieurs industries du secteur dans le cadre de cette investigation.

Des oiseaux affectés

Des employés d’Urgence Marine Environnement (UME) appelés en renfort se sont affairés à nettoyer la marina à l’intérieur du périmètre de la nouvelle opération de nettoyage, a pu observer La Presse.

Sur les quais et par bateaux, ils ont rempli de grands sacs d’une matière gluante noire polluant l’eau. « Il va y avoir beaucoup [de sacs] », a affirmé un employé d’UME, Francis Kubi. Selon lui, cette nouvelle fuite serait toutefois moins importante que la précédente.

Des agents de la Garde côtière ont fait voler un drone pour mesurer l’étendue de la fuite. Selon eux, deux fuites se reproduisent rarement au même endroit. « À ma connaissance, c’est la première fois, ce n’est pas fréquent, c’est un cas quand même assez intéressant pour nous », a affirmé Jean Bourdon, surintendant du programme d’intervention environnementale des dangers maritimes pour la Garde côtière, région du Centre.

Des agents pour l’application de loi sur la faune se sont déplacés à la marina, puisque des animaux ont été affectés par le déversement. Des oiseaux ont été retrouvés couverts d’huile noire. Proche du rivage, une mouette avec une aile cassée essayait tant bien que de mal de nettoyer ses plumes.

« Ça sent encore plus fort que la dernière fois », a indiqué François Cantin, un citoyen résidant en bordure du fleuve dans le secteur.

La directrice générale du Comité ZIP Jacques-Cartier, Élise Mercure, a indiqué avoir signalé la présence de contaminant sur les berges de l’île Sainte-Thérèse, bien plus à l’est que la marina de Pointe-aux-Trembles, signe que ce nouveau déversement couvrait tout de même une large zone.

À peine terminé

Comble du malheur, il s’est produit alors que la Garde côtière indiquait trois jours plus tôt avoir terminé le nettoyage des rives du fleuve Saint-Laurent après un premier déversement d’hydrocarbure survenu au même endroit le 11 juillet.

En tout, 19 000 litres d’un mélange d’eau et d’hydrocarbures, qui contenaient approximativement 1000 litres d’hydrocarbures, ont été pompés. Mais la source de la matière noire et visqueuse, plus tard identifiée comme de l’huile à moteur, restait inconnue à ce jour.

Quelques jours plus tôt, Québec avait suspendu son enquête quant à une possible source terrestre de la contamination, une décision « inacceptable » aux yeux de la Fondation Rivières.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE

« On demande que le ministre fasse état du travail qui a été vraiment fait la première fois et qu’ils en tirent des leçons, que ce soit connu et que des moyens soient pris pour que ça ne se reproduise pas », a martelé son président, Alain Saladzius, jeudi.

Questionné à ce propos, le ministère de l’Environnement s’est limité à expliquer que « les recherches précédentes lors du premier déversement n’avaient pas permis de détecter d’hydrocarbure dans les conduites ».

Alain Saladzius estime que ce n’est qu’une question de temps avant que les inspecteurs du gouvernement mettent la main au collet du pollueur. « Ils n’ont qu’à remonter les conduites pour en arriver au point de déversement », explique cet ingénieur en traitement des eaux.